Elon Musk potwierdził plotki! To stanie się w maju

Elon Musk potwierdził, że jego praca w Ministerstwie Wydajności jest "w dużej mierze skończona"i od maja będzie jej poświęcał tylko "może jeden do dwóch dni w tygodniu"

Elon Musk od początku kampanii wyborczej Donalda Trumpa był regularnie widywany u jego boku. Podskakiwał na scenie, przeznaczał miliony na wyborczą walkę republikanina, a potem Trump odwdzięczył mu się stanowiskiem szefa Ministerstwa Wydajności, mającego ciąć wydatki państwowe. Elon Musk szybko narobił sobie wrogów, żądając raportów z codziennej działalności nawet od tajnych służb czy od NASA. Urzędnicy zbuntowali się, wiele spraw związanych z działalnością ministerstwa zwanego DOGE trafiło do sądu. Wszechwładza Muska nie wszystkich zachwycała, aż w końcu zaczęło się mówić, że miliarder wypadł z łask Trumpa i musi odejść. On sam początkowo mówił, że to "fake news", teraz przynajmniej częściowo potwierdza plotki. Najbogatszy człowiek świata powiedział podczas telekonferencji z inwestorami Tesli, że jego praca w Ministerstwie Wydajności jest "w dużej mierze skończona"i od maja będzie jej poświęcał tylko "może jeden do dwóch dni w tygodniu, tak długo, jak prezydent będzie chciał". Musk ma skupić się na ratowaniu ogarniętej kłopotami firmy Tesla, która w pierwszym kwartale 2025 roku zanotowała 71-procentowy spadek zysków.

Elon Musk wypadł z łask Donalda Trumpa? Niektórzy twierdzą, że miliarder straci stanowisko

O tym, że Elon Musk już nie jest w amerykańskiej polityce na fali wznoszącej i wypadł z łask Trumpa po tym, jak za bardzo panoszył się w Białym Domu, mówi się od marca. A może tylko zostanie schowany za kulisy po fali krytyki? Zdania są podzielone. Według "Politico" i ABC News Musk ma nie tylko stracić swoje intratne stanowisko szefa Ministerstwa Wydajności, czyli DOGE, ale w ogóle odejść do sektora prywatnego. "To fake news" – pisał początkowo w odpowiedzi Musk na X w odpowiedzi na te spekulacje. Z kolei "Financial Times" napisał, że pozycja Muska jest zagrożona po wyborach na sędzię stanowego Sądu Najwyższego w Wisconsin, które przegrał wspierany przez niego konserwatywny kandydat. "DOGE ma dużo pracy do wykonania i praca ta będzie kontynuowana po odejściu Elona. Ale generalnie Elon pozostanie przyjacielem i doradcą zarówno moim, jak i prezydenta" – skomentował wiceprezydent J.D. Vance.

Tesla CEO Elon Musk said he’ll start to pull back “significantly” his work with the US government starting in May. The company’s shares rallied in late trading. Bloomberg's @EdLudlow breaks it down https://t.co/255mGYE9fg pic.twitter.com/H0JbKDG7tb— Bloomberg TV (@BloombergTV) April 22, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Na pierwsze i ostatnie pytanie odpowie tylko kilka osób! Pytanie 1 z 10 Obecnie w większości miast sklepów "Żabka" mamy pod dostatkiem. A kiedy otworzono pierwszy? W 1998 roku W 2002 roku W 2006 roku Następne pytanie