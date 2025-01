Elon Musk znów zrugany! Flirtował z córką Trumpa?!

Elon Musk oskarżany o podrywanie Ivanki Trump. Najpierw dziwny gest, teraz to! Czepianie się czy coś w tym jest?

Odkąd Donald Trump zaczął kampanię prezydencką, Elon Musk wspiera go z całych sił, a po wygranej nowy prezydent USA odwdzięczył mu się stanowiskiem w swoim gabinecie - najbogatszy człowiek świata ma pokierować Ministerstwem Efektywności. Wielu nie podziela sympatii Trumpa do miliardera, grono antyfanów Elona Muska jest spore, a każdy jego ruch oceniany. Czy słusznie, a może ma to związek z platformą X? Tuż po inauguracji wybuchła burza wokół dziwnego gestu miliardera pozdrawiającego tłum zebrany na ceremonii. Niektórzy uznali ten gest za... nazistowski salut. Inni uważają, że to przesada i gest, choć niezręcznie wygląda na zdjęciu, był zwykłym pozdrowieniem. Sprawę skomentował nawet kanclerz Niemiec Olaf Scholz: "W Europie i w Niemczech mamy wolność słowa. Każdy, nawet miliarder, ma prawo wyrażać opinie" - zapewniał i dodał, że "nie ma akceptacji dla wspierania skrajnie prawicowych stanowisk". "Szczerze mówiąc, oni potrzebują lepszych brudnych sztuczek" - odpisał Musk, pośrednio zaprzeczając oskarżeniom. Teraz pojawiła się kolejna internetowa awantura wokół niego. Tym razem najbogatszy człowiek świata został oskarżony w internecie o... flirtowanie z Ivanką Trump.

Musk: "Make fashion beautiful again", internauta: "Ona ma męża, bracie"

Mnożą się komentarze, których autorzy oceniają zachowanie najbogatszego człowieka świata jako podrywanie córki Donalda Trumpa. Wszystko przez scenę zarejestrowaną na balu i komplementy. Gdy w mediach społecznościowych Ivanka Trump pokazała swoje zdjęcie w sukni, którą przygotowano dla niej na ten wielki wieczór, Elon Musk zamieścił pod wpisem komentarz: "Make fashion beautiful again", czyli "Uczyńmy modę znów piękną", co było oczywiście nawiązaniem do hasła Trumpa "Make America great again". Niektórzy sądzą, że takie komplementowanie nie było stosowne, bo Ivanka jest mężatką. "Ona ma męża, bracie" - pisze jeden z komentujących. "To nie było potrzebne, to było creepy" - dodają inni. Suknia Ivanki marki Givenchy była nawiasem mówiąc kopią sukienki, którą Audrey Hepburn miała na sobie w filmie "Sabrina". Podczas balu Musk rozmawiał też z Ivanką i oboje wydawali się być w komitywie. "Elon zaczyna ją podrywać, a Jared szybko reaguje" - komentuje jeden z internautów, pokazując filmik, na którym Jared Kuschner dołącza do rozmowy Ivanki, Muska i jego dziewczyny a zarazem matki kilkorga jego dzieci, która zresztą była obecna na balu. Czepianie się czy coś w tym jest? Zobacz i oceń sam.

Sonda Lubisz Elona Muska? Tak Nie Trudno powiedzieć

It seems Elon was making moves on Ivanka, but Jared's response was quicker than a Tesla in Ludicrous Mode, slamming on the brakes with his legendary "cock-block" strategy. pic.twitter.com/k3JxOrkWXj— The Matrix is Glitching (@TMisGlitching) January 20, 2025

“Making fashion beautiful again”- Elon Musk ❤️ pic.twitter.com/CpuWQwcVUz— XJournalK (@XJournaLK) January 21, 2025

Prawda czy fałsz? Quiz z wiedzy ogólnej dla geniuszy Pytanie 1 z 9 Penicylinę odkrył Alexander Fleming. Prawda Fałsz Następne pytanie

ELON MUSK DAŁ TRUMPOWI WYGRANĄ? ANALIZA WYBORÓW W USA | Warzecha Kontra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.