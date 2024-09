Pani premier oskarżona o romans ze sławnym miliarderem! Plotki szaleją

Szaleją plotki o rzekomym romansie Elona Muska z włoską premier Giorgią Meloni. Miliarder zabrał głos, padła jasna deklaracja

Miała być tylko konferencja na temat o relacjach transatlantyckich, ale tych dwoje skradło show! Światowa prasa rozpisuje się o plotkach, jakie krążą po wielkim świecie na temat ewidentnej sympatii, jaka połączyła włoską premier Giorgię Meloni (47 l.) i... sławnego miliardera Elona Muska (53 l.). Pojawili się na uroczystej kolacji podczas Global Citizen Awards Atlantic Council w Ziegfeld Ballroom na nowojorskim Manhattanie. Siedzieli obok siebie i nie mogli oderwać od siebie wzroku! Pogrążeni w dyskusji o transatlantyckich stosunkach, patrzyli sobie głęboko w oczy i uśmiechali się. Czy to flirt, a może po prostu tak to tylko wygląda na zdjęciach, które obiegły świat?

Miliarder przedstawił Meloni, mówiąc, że „jest jeszcze piękniejsza w środku niż na zewnątrz”, ona nazwała go geniuszem

Plotki podgrzało też to, co mówili o sobie nawzajem Musk i Meloni ze sceny podczas tego wydarzenia. Miliarder przedstawił Meloni, mówiąc, że „jest jeszcze piękniejsza w środku niż na zewnątrz”, a do tego „autentyczna, uczciwa i rozważna”. „Nie zawsze można to powiedzieć o politykach” - żartował Musk. Potem też spijali sobie z dzióbków. Na scenę wyszła z kolei Meloni i określiła miliardera mianem „cennego geniusza”. Nie było to ich pierwsze spotkanie. Według "The Telegraph" Elon Musk w czerwcu zeszłego roku odwiedził nawet włoską premier w jej rezydencji w Rzymie, a w grudniu wygłosił przemówienie na festiwalu zorganizowanym przez partię Meloni, Bracia Włosi. Ale gdy wszyscy już mieli nadzieję na sensacyjny romans, miliarder ostudził emocje! „Byłem tam z moją mamą. Nie ma żadnego romantycznego związku z premier Meloni”, napisał sucho na Twitterze, czy raczej X...

Elon Musk i Giorgia Meloni są teraz singlami. Oboje mają burzliwe historie miłosne za sobą!

Czy z tej mąki mógłby być chleb? Giorgia Meloni od ubiegłego roku jest singielką. Rozstała się z partnerem w atmosferze skandalu po tym, jak ujawniono nagranie, na którym zaprasza jakąś kobietę do seksualnego czworokąta. Ale Elon Musk jest daleki od monogamii i unikania skandali. W 2022 roku było głośno o tym, że najbogatszy człowiek świata doczekał się bliźniąt z Shivon Zilis, własną podwładną z firmy Neuralink zajmującej się neurotechnologią i sztuczną inteligencją. Shivon urodziła w listopadzie 2021 roku. Tymczasem zaledwie miesiac później, w grudniu, na świat przyszło drugie dziecko Elona Muska i Grimes. Piosenkarka i miliarder ogłosili "semi-separację" pod koniec września. Elon Musk ma teraz w sumie dwanaściocioro dzieci z trzema kobietami.

Elon Musk denies having an affair with ‘beautiful’ Italian PM Giorgia Meloni: ‘I was with my mom’ https://t.co/Rn8J2wgZeI pic.twitter.com/7AYxeLKEbH— New York Post (@nypost) September 25, 2024

