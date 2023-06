Emeryt spalił sąsiada miotaczem ognia i strzelał z kuszy! Awantura działkowców. WIDEO

Emeryt atakował na działkach podczas awantury! W ruch poszły miotacz ognia domowej roboty, w powietrzu latały strzały z kuszy

Co tam się działo?! Kłótnia działkowiczów zakończyła się nieprawdopodobnymi scenami, przyjazdem policji i poważnymi obrażeniami. Do tych szokujących wydarzeń doszło niedawno w Rosji, a konkretnie w niewielkiej miejscowości Trudowoje pod Władywostokiem. Podobnie jak w Polsce, w Rosji też funkcjonują ogródki działkowe. I tak samo jak u nas, czasami wśród działkowców wybuchają różne spory. Tak stało się również w Trudowoje. Między młodszym mężczyzną a parą emerytów wybuchła kłótnia o rzekome podbieranie prądu. Zaczęła się coraz ostrzejsza awantura, a ktoś nagrywał całe zajście telefonem. Aż trudno uwierzyć w to, co widać na filmie!

Ofiary trafiły do szpitala, krewki emeryt odpowie za usiłowanie zabójstwa

Widzimy na nim, jak w pewnym momencie młodszy z działkowców podchodzi do starszego i próbuje z nim porozmawiać. Ale starszy ma w rękach jakieś dziwne urządzenie i... okazuje się, że to miotacz ognia domowej roboty! Pojawia się ogromna kula ognia - płomienie ogarnęły całego młodszego mężczyznę! W tym momencie pierwszy film się urywa. Na szczęście zaatakowany miotaczem przeżył, ma jednak poparzone 60 proc. ciała. Na innym filmie widać panią prezes działek ze... strzałą w szyi. Krewki emeryt zaatakował ją w jeszcze inny, także wymyślny sposób. Ona również trafiła do szpitala i przeżyła. Starszy pan został zatrzymany i odpowie za usiłowanie zabójstwa.

"Only in #Russia?"From #BAZA In #Primorye, a man attacked people with a flamethrower and a harpoon. The result - one burned and a woman with an arrow in her neck.Such an unusual attack took place in the village of #Trudovoye. Someone was stealing electricity, pic.twitter.com/r53YYDhdIb— Putin's IBS (@kardinal691) June 26, 2023

