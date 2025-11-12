"Emerytka" Liz Hurley wygina się w bikini. Pozuje w luksusowej willi ojca wielkiej gwiazdy

Liz Hurley, mimo 60 lat, zachwyca figurą w bikini, co udowodniła w najnowszej sesji.

Aktorka ujawniła, że zamiast siłowni, swoją formę zawdzięcza pracom domowym i ogrodowym.

Gwiazda, będąc w związku z Billym Bobem Cyrusem, prowadzi zaskakująco zwyczajne życie.

Odkryj, jak Liz Hurley udowadnia, że wiek to tylko liczba i co naprawdę kryje się za jej młodzieńczym wyglądem!

Cały świat zastanawia się, jak ona to robi! W przypadku Liz Hurley można powiedzieć, że "sześćdziesiątka" to nowa "trzydziestka". Brytyjska gwiazda ma 60 lat, ale zupełnie nic na to nie wskazuje - zobaczcie sami. Aktorka rozgrzała internet do czerwoności po tym, jak pokazała niedawno swoje zdjęcia w soczyście pomarańczowym, kusym bikini, pochodzącym z jej własnej kolekcji. Hurley zapozowała nad basenem w wartej 6 milionów dolarów posiadłości swojego chłopaka, 64-letniego muzyka, Billy'ego Boba Cyrusa, który prywatnie jest ojcem Miley Cyrus. Zakochani są parą od kilku miesięcy, choć znają się już kilka lat. "Ludzie dziwili się, mówili, że jesteśmy od siebie tak różni. Ale tak naprawdę jesteśmy do siebie bardzo podobni i dogadujemy się bardzo dobrze" - Hurley mówiła na początku tego roku dla "Page Six".

60-letnia gwiazda robi zakupy, obserwuje paki i strzyże ukochanego

"Daily Mail" przypomina, że nie tak dawno Hurley opowiedziała co nieco na temat ich prywatnego życia. Twierdzi, że z muzykiem country są bardzo szczęśliwi, a ich życie, mimo sławy, jest zupełnie zwyczajne. "Zamiast spędzać czas na imprezach i ściankach wolimy robić zakupy spożywcze albo obserwować ptaki". Aktorka przyznała też, że na przykład sama... strzyże swojego ukochanego.

Liz Hurley zdradziła sekret swojej figury!

A co robi, by w wieku 60 lat wyglądać tak zjawiskowo? Kilka lat temu w wywiadzie dla magazynu "Women's Health" brytyjska aktorka wyznała, że zamiast ćwiczyć, woli pomęczyć się w czasie prac w ogrodzie lub sprzątając dom. Przycinanie żywopłotu, pielenie grządek, mycie lustra, szorowanie podłogi - to wszystko jest dla gwiazdy o wiele bardziej atrakcyjne, niż wyciskanie siódmych potów na sali treningowej.