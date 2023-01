Emily Ratajkowski bez makijażu i w okularach! Przyłapana przez paparazzich

Ukraiński dowódca dostał MILION dolarów spadku! To, co zrobił z pieniędzmi, szokuje!

Emily Ratajkowski przyłapana bez makijażu! Zobacz, jak wygląda sławna modelka, gdy idzie po bułki do sklepu

Emily Ratajkowski (32 l.) to symbol seksu i jedna z najsławniejszych modelek świata. Zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", reklamuje też własne kosiumy kąpielowe. Często widzimy ją na czerwonych dywanach i imprezach, gdzie wygląda zjawiskowo. A jak prezentuje się Emily Ratajkowski, gdy idzie po bułki do sklepu? Teraz już to wiemy! Piękna modelka polskiego pochodzenia została przyłapana przez paparazzich, gdy szła ulicami Nowego Jorku. Gwiazda nie miała na sobie ani grama makijażu i zakrywała twarz okularami korekcyjnymi. Nie byłaby sobą, gdyby nie odsłoniła nieco ciała, w tym wypadku brzucha, ale poza tym miała na sobie spodnie i kurtkę. Naturalna piękność? Zobacz sam!

Emily Ratajkowski i gromada jej kochanków. Z kim spotykała się polska modelka?

Modelka parę miesięcy temu złożyła wniosek o rozwód po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono z Bradem Pittem (59 l.), jednak romans z byłym mężem Angeliny Jolie nie przetrwał zbyt długo. Następnie modelkę przyłapano w czułych objęciach byłego chłopaka Kim Kardashian, Pete'a Davidsona (29 l.). A w listopadzie "Page Six" napisał, że gorącej Emily nie wystarcza już jeden mężczyzna. Piękna modelka polskiego pochodzenia według plotek opisywanych przez amerykańskie media spotykała się wtedy z dwoma przystojniakami naraz, a jej drugim wybrankiem był DJ Orazio Rispo (35 l.). Potem rzuciła Pete'a Davidsona i poderwała Jacka Greera (35 l.), nowojorskiego artystę. Następnie tuliła na Instagramie piosenkarza Mosesa Sumney (30 l.)

Sonda Czy lubisz Emily Ratajkowski? Tak Nie

Emily Ratajkowski via TikTok. pic.twitter.com/dmpUsF2o6n— Portal Ratajkowski (@portalratajkows) January 20, 2023

QUIZ. Jakiego słowa to synonim? Test dla mistrzów, 10/10 to cud Pytanie 1 z 10 Ambaras to... Zawijas Kłopot Wykręt Dalej