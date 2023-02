Emily Ratajkowski pojechała! Seksowna Polka pokazała nagiego chłopaka i gołą pupę

To policzek dla Camilli?

To ulubiony park zakochanych

32-letnia piękność o polskich korzeniach wydaje się nie mieć zahamowań. Na każdym kroku eksponuje ciało i wyjątkowo często publikuje w mediach społecznościowych odważne zdjęcia. Głośno zrobiło się o niej, gdy w 2022 roku po czterech latach małżeństwa zostawiła swojego męża, producenta filmowego Sebastiana Bear-McClarda, który podobno notorycznie ją zdradzał. Po rozstaniu gwiazda zajęła się dwoma rzeczami - wychowaniem swojego niemal 2-letniego synka Sylvestra i poszukiwaniem nowej miłości.

Emily Ratajkowski rozkochuje i porzuca?

W ciągu zaledwie kilku miesięcy Ratajkowski była widziana z co najmniej czterema partnerami. Plotkowano m.in. o jej namiętnym związku ze starszym od niej o prawie 30 lat Bradem Pittem, łączono ją w parę z łamaczem serc, Petem Davidsonem, który swego czasu pocieszał Kim Kardashian po rozwodzie z Kanye Westem, kilka razy widziano ją też, jak obściskuje się z przystojnym nieznajomym. Żadna z tych znajomości jednak nie przetrwała, a Emily szybko znalazła sobie nowy obiekt westchnień. Jest nim 39-letni Eric Andre, komik, aktor i osobowość telewizyjna. Po raz pierwszy widziano parę na meczu New York Knicks w Madison Square Garden.

Goła Emily i goły nowy chłopak. Przesadzili?

Ich ostatnie wspólne zdjęcia nie pozostawiają jednak wątpliwości co do charakteru ich relacji. W walentynki Andre zamieścił na swoim Instagramie bardzo pikantne fotki, na których widać odwróconą tyłem nagą Emily, robiącą zdjęcie całkowicie gołemu kochankowi, leżącemu na sofie i popijającemu wino. Na podłodze widać natomiast rozrzucone ubrania i butelkę wina. "Szczęśliwych walentynek" - podpisał fotografie ich bohater. Fani mają mieszane uczucia: "Wcale nie chciałem tego widzieć", "Uwielbiam cię, ale przestaję cię obserwować", "Czy tylko mnie najbardziej ze wszystkiego interesuje to wino?" - pisali niektórzy. Inni byli zachwyceni: "Jak król", "Ogień".

i Autor: AP Ratajkowski

