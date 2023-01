Emily Ratajkowski trzęsie gołą pupą. Fani zachwyceni: "Jak jabłuszka" [GALERIA]

Elon Musk stracił 200 miliardów dolarów! Nie jest już najbogatszy na świecie, to jego najgorszy rok

Piękna supermodelka ma bajkowe życie i bardzo lubi się nim chwalić. Na jej koncie na Instagramie można znaleźć sporą relację z szampańskiej sylwestrowej zabawy na plaży, w której brała udział wraz z przyjaciółmi, na TikToku tymczasem ostatniego dnia roku pojawiło się szokujące wideo. Supermodelka pokazała tam bowiem swoją... pupę.

Ratajkowski w stringach. Fani: "Pupa jak jabłuszka"

Na nagraniu widać, jak 31-latka pozuje w różowych, bardzo skąpych stringach i prosto do kamery trzęsie pośladkami. Jej fani są zachwyceni. "Ale pupa, jak jabłuszka", "Oglądanie tego na nartach podczas wakacji z rodziną wydaje się wręcz nielegalne", "Doceniam bardzo ten występ", "Marzę, by być takim różowym bikini", "Bogini, najpiękniejsza na świecie" - nie żałują jej komplementów.

Emily Ratajkowski nie próżnuje. Brad Pitt, Pete Davidson, kto następny?

Tymczasem Ratajkowski początek roku świętuje w towarzystwie koleżanek. Dzieje się to po burzliwych kilku miesiącach, w czasie których modelka zdążyła rozwieść się ze starszym od niej o 10 lat i podobno niewiernym Sebastianem Bear-McClardem, z którym była cztery lata i doczekała się dwuletniego w tej chwili syna, Sylvestra. Potem plotkowano o jej gorącym romansie z 58-letnim Bradem Pittem. Uczucie jednak nie przetrwało i niedługo później Ratajkowski była już widziana, jak namiętnie obściskuje się z tajemniczym przystojniakiem. Ta relacja jednak była chyba tylko chwilowa, bo wkrótce media ogłosiły, że spotyka się z Petem Davidsonem, komikiem, byłym chłopakiem Kim Kardashian. Wiele jednak wskazuje na to, że i on poszedł już w odstawkę.

