Europa w ogniu. Gdzie jest teraz niebezpiecznie? Gigantyczny pożar w Belgii!

Gdzie ogień trawi Europę? Najtrudniejsza sytuacja w Belgii, Hiszpanii i Grecji

Z ogromnymi pożarami lasów w wielu częściach Europy zmagają się setki strażaków. W połowie sierpnia najtrudniejsza walka z żywiołem toczy się w Hiszpanii, Grecji i w Belgii. Płomienie nie ominęły jednak także Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Portugalii i Francji. Są ofiary śmiertelne, a tysiące osób musiały uciekać ze swoich domów.

Aktualnie z najbardziej rozległym pożarem zmaga się wschodnia Belgia, konkretnie rezerwat High Fens leżący tuż przy granicy z Niemcami. Według niektórych przedstawicieli władz jest to największy pożar w dziejach kraju. W zgliszcza zamieniło się już trzy tysiące hektarów. W związku z zagrożeniem ewakuowano około 600 turystów i mieszkańców, a w akcję gaśniczą zaangażowanych jest ponad 250 ratowników, wspomaganych przez niemieckich kolegów.

Sytuacja na południu. Walka z ogniem w Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

Z bardzo ciężką sytuacją muszą sobie radzić służby w Grecji, gdzie w minioną niedzielę ogień pojawił się w dwóch miejscach na wyspie Salamina koło Aten. Zginęły dwie osoby, a około 500 zmuszono do ewakuacji. Od tygodnia pożar szaleje też w hiszpańskiej Aragonii, gdzie zagroził on m.in. historycznemu klasztorowi San Juan de la Peña. Tragiczny finał miała niedzielna akcja ratunkowa, podczas której zginął wojskowy. Do walki z żywiołem na Półwyspie Iberyjskim włączyli się także Francuzi.

Strażacy mają wiele pracy także w kilku regionach Portugalii. W minionym czasie bardzo niespokojnie było też w Chorwacji, szczególnie w Dalmacji. Jeden z tamtejszych pożarów doprowadził do śmierci jednej osoby, zranił kilkadziesiąt innych, a około 1200 osób musiało opuścić zagrożone tereny.

We Francji nowe ognisko potężnego pożaru pojawiło się na południowym zachodzie, w departamencie Landes, co zmusiło do ewakuacji kilkuset mieszkańców. Ogień zagraża również mieszkańcom Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. W południowych rejonach Walii strażacy musieli gasić kilkanaście ognisk niemal w tym samym czasie.

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Homes have been evacuated in Wales as crews tackle a fire in Llandovery. pic.twitter.com/q7otCR54nq— Hits Radio News (@HitsRadioNewsUK) August 14, 2026

Lens 👁️ : BELGIUM: The worst fire in Belgium's history has doubled since yesterday and has now ravaged nearly 3000 hectares in the province of Liège. pic.twitter.com/YYK7G1WDBa— World Lens News Agency (@WorldLensNewsA) August 17, 2026

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