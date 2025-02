Europejskie wojska na Ukrainie? Rosja: "Nie do zaakceptowania"

Siergiej Ławrow: Pomysł wysyłania europejskich sił pokojowych na Ukrainę nie do zaakceptowania

Pomysł wysyłania na Ukrainę europejskich wojsk w charakterze sił pokojowych jest coraz szerzej dyskutowany. Zakulisowe doniesienia przeplatają się tutaj z oficjalnie wypowiadanymi propozycjami, choćby postulatem utworzenia "armii Europy" wysuwanym przez Wołodymyra Zełenskiego. Według "Washington Post" zwolennikami tworzenia sił pokojowych na Ukrainie po zawieszeniu broni są Francja i Wielka Brytania, w przeciwieństwie do Niemiec i Włoch. Donald Tusk powiedział: "Nie przewidujemy wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy, natomiast będziemy wspierali, także jeżeli chodzi o logistykę i o wsparcie polityczne, państwa, które ewentualnie będą chciały takich gwarancji w przyszłości udzielić". Co na to Donald Trump? Powiedział, że popiera pomysł wysłania wojsk na Ukrainę, ale nie amerykańskich. "Jeśli oni chcą to zrobić, to świetnie. Jestem za (...) Wiem, że Francja o tym wspomniała. Inni o tym wspomnieli. Wielka Brytania o tym wspomniała, ale tak, jeśli zawrzemy porozumienie pokojowe, myślę, że mając tam wojska, z punktu widzenia Europy, my nie będziemy musieli tam niczego umieszczać, ponieważ jesteśmy bardzo daleko" - stwierdził Donald Trump po spotkaniu z Rosjanami w Rijadzie. Stwierdził, że nikt nie zwracał się do niego z żądaniami wycofywania amerykańskich wojsk z innych krajów, odpowiadając na pytania reporterów, którzy zapewne odnosili się do rewelacji "Financial Times", informującego, iż Trump może wyprowadzić swoje siły z krajów bałtyckich i w praktyce zostawić na ja pastwę Rosji.

Ławrow: "Wyjaśniliśmy dziś, że obecność sił zbrojnych z tych samych krajów NATO, ale pod inną, fałszywą flagą (...) nic nie zmienia w tej kwestii"

A co na to wszystko Władimir Putin? Czy pomysł zachodnich sił na Ukrainie byłby dla niego do zaakceptowania, czy podpisałby porozumienie pokojowe, które zakłada wysłanie europejskich wojsk po zawieszeniu broni? Jak się okazuje, absolutnie nie. "To jest dla nas nie do zaakceptowania" - powiedział Siergiej Ławrow po spotkaniu z przedstawicielami USA w Arabii Saudyjskiej. Jak dodał rosyjski minister spraw zagranicznych, jest mu wszystko jedno, pod jaką flagą te siły by tam pojechały i Rosja nie zaakceptuje takich wojsk na Ukrainie nawet wtedy, gdyby pojechały tam nie jako NATO, ale siły poszczególnych państw. "Wyjaśniliśmy dziś, że obecność sił zbrojnych z tych samych krajów NATO, ale pod inną, fałszywą flagą, pod flagą UE albo pod flagami narodowymi, nic nie zmienia w tej kwestii. Oczywiście to jest dla nas nie do zaakceptowania" - stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji.

