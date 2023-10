Eva nie chce żegnać lata! 48-latka szaleje w różowym bikini

Myślał, że ma raka. To, co powiedział mu lekarz, odebrało ludziom mowę!

Eva Longoria nie zamierza żegnać lata. 48-letnia gwiazda dokazuje w różowym bikini na hiszpańskiej plaży

Eva Longoria (48 l.) to jedna z najseksowniejszych gwiazd seriali wszech czasów, o czym są przekonane miliony jej fanów. Choć aktorka z "Gotowych na wszystko" trzyma się na uboczu showbiznesu i nie bywa bohaterką skandali, to wielbiciele Longorii o niej pamiętają i tęsknią za kultowym serialem, a zwłaszcza za postacią Gabrielle Solis. W niewierną i seksowną żonę z Wisteria Lane, byłą modelkę, wcielała się właśnie Eva Longoria. To ten tasiemiec przyniósł jej największą sławę, choć wcześniej była już znana z innego serialu, "Żar młodości". "Gotowe na wszystko" były emitowane przez telewizję ABC od 2004 do 2012 roku.

Gwiazda nic nie zmieniła się od czasu "Gotowych na wszystko"

Od tamtej pory minęło już 11 długich lat, jednak Eva Longoria nie tylko nie postarzała się, ale wręcz wypiękniała! I znów udowodniła to swoim fanom. Amerykańska gwiazda pokazała się na plaży w Marbelli w skąpym różowym bikini, które niemal w ogóle nie zakrywało jej wdzięków. Wysportowana, szczupła sylwetka aktorki jest godna pozazdroszczenia. Widać, że wiecznie młoda gwiazda serialu "Gotowe na wszystko" ani myśli żegnać się z latem. Chociaż mamy już jesień, w hiszpańskiej Marbelli jest nadal gorąco, a Eva Longoria bez wątpienia znacząco się do tego przyczyniła.

