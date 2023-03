i Autor: AP/Gavriil Grigorov Fatalna sytuacja Putina! Zostało 10 dni, inaczej czeka go katastrofa

To już koniec?

Fatalna sytuacja Putina! Zostało 10 dni, inaczej czeka go katastrofa

Władimir Putin (70 l.) w poważnych tarapatach. Jego wojskowi nie mają złudzeń co do dalszego przebiegu wojny na Ukrainie. W środę, 29 marca, generałowie złożyli mu dwa raporty, które dosłownie wbiły go w fotel! "Putin był wściekły, przeklinał" - pisze autor kanału Generał SWR, który ma swoje źródła na Kremlu. Zełenski może mieć powody do zadowolenia!