Figura Matki Boskiej płacze?! Zdjęcia i filmy z Meksyku obiegły świat. WIDEO

Płacząca figura Matki Boskiej w Meksyku! Wierni padają na kolana, naukowcy studzą zapały

Figura Matki Boskiej płacze i ostrzega przed czymś świat? A może zjawisko obserwowane od jakiegoś czasu w meksykańskiej świątyni to efekt czyichś zupełnie przyziemnych działań? Tego nie wie nikt, ale zdjęcia i filmy pokazujące intrygujące wydarzenia, do których dochodzi w kościele we wspólnocie El Canal w stanie Colima w Meksyku obiegają ziemski glob. Przedstawiają posąg Matki Boskiej, który wydaje się ronić łzy. Na miejscu rzekomego cudu ustawiają się kolejki wiernych, którzy wierzą w nadnaturalność tego zjawiska. Przykładowo mieszkający w okolicy Victor Ramos powiedział "The Sun": "Popłynęło kilka łez. To jest wydarzenie, to zjawisko, które ma miejsce tutaj, w kościele. Możemy to powiązać z... ilością przemocy, której doświadczamy tutaj, w stanie Colima, w naszej społeczności” - przekonuje mężczyzna, wierząc w to, że Maryja naprawdę daje ludziom znać, że przemoc tę należy zatrzymać.

Naukowiec: "Jeśli jednak na szkliwie ochronnym w okolicy kanalika łzowego nastąpi lekkie zadrapanie, wchłonięta woda wypłynie przez nią tak, jakby to były łzy”

Tymczasem naukowcy cytowani przez brytyjskich dziennikarzy przekonują, że możliwe jest racjonalne, a zarazem zaskakujące wyjaśnienie fenomenu płaczących figur. Profesor Luigi Garlaschelli tłumaczy, że takie zjawisko można wywołać, wlewając wodę do środka figury. „Potrzebny jest pusty posąg wykonany z gipsu lub ceramiki, który musi być pokryty z zewnątrz wodoodporną warstwą. Napełniając posąg wodą przez niedostrzegalny otwór u góry, porowaty materiał ją wchłonie, ale zewnętrzna warstwa zapobiegnie jej wypłynięciu. Jeśli jednak na szkliwie ochronnym w okolicy kanalika łzowego nastąpi lekkie zadrapanie, wchłonięta woda wypłynie przez nią tak, jakby to były łzy” - objaśnia uczony. Kto ma rację? Zobacz i oceń sam!

Es wird behauptet, dass die Statue der Jungfrau Maria in Mexiko „weint“.Der Vorwurf soll sich in einer Kirche in El Canal, einer Gemeinde im Bundesstaat Colima, ereignet haben. pic.twitter.com/EXG8Gz2hGK— Baro (@sjw_baro) November 15, 2023

En medio de la ola de violencia que azota al estado de Colima, México, un hecho insólito ha conmovido a los fieles católicos: una pequeña estatua de la Virgen María parece derramar lágrimas en una iglesia de la comunidad El Canal. pic.twitter.com/Pe09Bec5PI— notiguaro (@notiguaro1) November 14, 2023

