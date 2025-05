Finlandia "przygotowuje się na najgorsze". Rosja rozbudowuje bazy wojskowe przy granicy

Finlandia, która po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wstąpiła do NATO w rekordowym tempie, coraz wyraźniej dostrzega ruchy wojskowe po swojej wschodniej granicy. Jak podaje „The Guardian”, fińska armia ostrzega, że Rosja rozbudowuje infrastrukturę militarną w pobliżu granicy, a po zakończeniu wojny może przerzucić tam doświadczone oddziały z frontu ukraińskiego.

Zdjęcia satelitarne, opublikowane przez „The New York Times”, mają potwierdzać budowę nowych instalacji wojskowych w pobliżu granicy z Finlandią. Widać na nich namioty, pojazdy wojskowe, przebudowywane schrony dla myśliwców oraz powstającą bazę dla śmigłowców.

Generał major Sami Nurmi, szef strategii fińskich sił zbrojnych, podkreśla, że Helsinki „bardzo dokładnie” śledzą każdy ruch po stronie rosyjskiej. – To nasza rola jako członka NATO – przygotować się na najgorsze – zaznaczył Nurmi. Według niego obecne działania Rosjan są „umiarkowane”, ale wyraźnie prowadzą do stworzenia warunków do przyszłego rozmieszczenia większych sił.

Ogrodzenie na granicy i nowoczesne systemy

W odpowiedzi na rosnące napięcie fińska straż graniczna zakończyła właśnie budowę pierwszych 35 kilometrów ogrodzenia na planowanych 200. Granica z Rosją pozostaje zamknięta od ponad roku, po tym jak Helsinki oskarżyły Moskwę o „operację hybrydową” polegającą na kierowaniu migrantów do Finlandii.

Nowe ogrodzenie ma być nie tylko fizyczną barierą, ale również systemem elektronicznym – wyposażono je w kamery i czujniki pozwalające odróżnić ludzi od zwierząt.

Choć – jak podkreśla generał Nurmi – nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia militarnego ze strony Rosji wobec Finlandii czy NATO, fińskie społeczeństwo utrzymuje wysoki poziom gotowości. Szczególnie widać to po zainteresowaniu szkoleniami z zakresu obrony cywilnej.

