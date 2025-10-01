Flotylla Sumud ogłasza stan wyjątkowy. Izrael zapowiada przechwycenie jednostek zmierzających do Gazy!

Izraelska marynarka wojenna ma rozpocząć przechwytywanie łodzi flotylli Global Sumud w ciągu godziny – przekazała agencja Reutera, powołując się na organizatorów akcji. Jak poinformowali aktywiści, izraelskie jednostki zbliżyły się na odległość około 3 mil morskich. W środę, 1 października flotylla znajdowała się mniej niż 80 mil morskich, czyli około 148 kilometrów, od blokowanej Strefy Gazy.

„Jednostki wpłynęły w strefę wysokiego ryzyka” – przyznali organizatorzy. Choć wciąż pozostają na wodach międzynarodowych, są w obszarze, w którym izraelska marynarka wielokrotnie zatrzymywała wcześniej łodzie próbujące przełamać blokadę Gazy.

Aktywiści przekazali, że w nocy z wtorku na środę dwa izraelskie okręty okrążyły flotyllę i zakłóciły łączność, w tym działanie kamer na pokładzie. Zapowiedzieli jednak, że jeśli nie zostaną powstrzymani, dotrą do Gazy w czwartek, by przekazać pomoc humanitarną.

Władze Izraela od początku podkreślały, że nie wpuszczą flotylli do Strefy Gazy. Minister spraw zagranicznych Gideon Saar nazwał misję „prowokacją” i wezwał organizatorów do przekazania pomocy „innymi kanałami”.

Sytuacja wywołuje także reakcje międzynarodowe. Premier Włoch Giorgia Meloni ostrzegła, że działania flotylli mogą podważyć propozycję rozwiązania konfliktu w Strefie Gazy, przedstawioną niedawno przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Z kolei premier Hiszpanii Pedro Sanchez zauważył, że „flotylla jest misją humanitarną, która w ogóle by się nie odbyła, gdyby Izrael zezwolił na wjazd pomocy humanitarnej”.

„Nie stanowią żadnego zagrożenia dla Izraela” – dodał Sanchez, podkreślając, że Hiszpanie uczestniczący w akcji zostaną objęci pełną ochroną dyplomatyczną.

Flotylla Sumud to międzynarodowa inicjatywa, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładach znajdują się również Polacy, m.in. poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki Podpalić Gazę.