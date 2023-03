„Francja dołącza tym samym do Stanów Zjednoczonych, które również prowadzą szkolenia dla ukraińskich pilotów na samolotach F-16” – pisze portal. „Gdyby zapadła decyzja polityczna, Francja mogłaby dostarczyć kilkanaście samolotów bojowych dla ukraińskiej armii” – dodaje. Ale to nie jedyne szkolenie jakie przeszli Ukraińscy żołnierze. Ci zaimponowali amerykańskim szkoleniowcom, którzy uczyli ich obsługi systemu obrony przeciwlotniczej Patriot; US Army przeszkoliła 65 żołnierzy i żołnierek Ukraińskich Sił Zbrojnych w wieku od 19 do 67 lat - napisała w środę CNN.

„Le Figaro” podkreśla natomiast, że krajami, które utorowały drogę dla przekazania samolotów bojowych Ukrainie, były Polska i Słowacja. „Cztery samoloty produkcji radzieckiej obiecane przez Polskę i 17, które zobowiązała się przekazać Słowacja, są gotowe do użycia” – przypomina dziennik. „Powoli Zachód przygotowuje się do wykonania nowego kroku, tym razem w powietrzu, w swoim zaangażowaniu na rzecz Kijowa” – stwierdza „Le Figaro”. „Podobnie jak w przypadku czołgów, opory w tym zakresie maleją. Nawet Holandia rozważa dostarczenie F-16 Ukrainie” – dodaje.

Wcześniej Francja dostarczyła Ukrainie samobieżne haubicoarmaty Caesar oraz lekkie czołgi AMX-10 RC.

