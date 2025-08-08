Freddie Mercury miał tajną córkę?! Nowa książka szokuje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-08-08 11:09

Freddie Mercury miał tajną nieślubną córkę, która żyje do dziś i jest w posiadaniu nieznanych pamiętników sławnego ojca - twierdzi brytyjska dziennikarka. Lesley-Ann Jones za miesiąc wyda książkę "Love, Freddie" na temat legendarnego wokalisty Queen. Choć dzieło ma się dopiero ukazać, wielu fanów Freddiego już teraz wyraża oburzenie i uważa, że autorka tylko szuka sensacji. Inni nie są tego jednak tacy pewni.

Rolling Stone zaktualizował swój ranking 200 najlepszych wokalistek i wokalistów wszech czasów. Na którym miejscu znalazł się Freddie Mercury?

Autor: Materiały prasowe - Peter Röshler/ Materiały prasowe Nowa lista 200 najlepszych wokalistów i wokalistek wszech czasów magazynu "Rolling Stone"

Brytyjska autorka wydaje nową książkę o Freddiem Mercurym. Twierdzi, że artysta miał tajną córkę

Freddie Mercury (+45 l.) zmarł u szczytu sławy w 1991, a od tamtej pory - jak się zdawało - napisano już o nim wszystko. Jednak pewna brytyjska dziennikarka twierdzi, że jest coś, o czym nikt dotychczas nie wspominał publicznie. Freddie Mercury miał tajną nieślubną córkę, która żyje do dziś i jest w posiadaniu nieznanych pamiętników sławnego ojca - twierdzi Lesley-Ann Jones. Brytyjka już za miesiąc wyda książkę "Love, Freddie. Sekretne życie i miłość" na temat legendarnego wokalisty Queen. Choć dzieło ma się dopiero ukazać, wielu fanów Freddiego już teraz wyraża oburzenie i uważa, że autorka tylko szuka sensacji. Inni nie są tego jednak tacy pewni. Co na razie wiadomo o sensacyjnej nowej książce? Rąbka tajemnicy uchylił ostatnio "Daily Mail".

Dawna partnerka Freddiego twierdzi, że nic nie wie o dziecku, ale żona Briana Maya słyszała takie plotki

Jak piszą dziennikarze, nowa książka oparta jest na pamiętnikach Freddiego, według  Lesley-Ann Jones przekazanych przez tajną córkę Mercury’ego – określaną w publikacji jako „B”. Według treści książki, sekretne dziecko lidera Queen ma być owocem krótkiego romansu z żoną bliskiego przyjaciela w 1976 roku, rok po sukcesie „Bohemian Rhapsody”. Autorka cytuje list napisany przez „B”: „Freddie Mercury był i jest moim ojcem. Od chwili narodzin aż do końca jego życia łączyła nas bliska i pełna miłości relacja. Uwielbiał mnie i był mi oddany". Wieść o istnieniu rzekomej córki wywołała szok wśród fanów, a Mary Austin, przez sześć lat partnerka życiowa biseksualnego Mercury'ego, zaprzeczyła, by wiedziała o dziecku. Wielu uważa, że autorka tylko szuka sensacji. Z drugiej strony, jak pisze "Daily Mail", Brian May tylko uśmiechnął się, słysząc pytanie o córkę Freddiego, ale nic nie powiedział. Z kolei żona Maya, Anita Dobson, przyznała, że „zawsze krążyły plotki”. Na razie ani Queen Estate, reprezentujące członków zespołu i siostrę Mercury’ego, ani Kashmira Bulsara – siostra artysty – nie zabrali głosu w tej sprawie.

