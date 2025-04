Gdzie zostanie pochowany papież Franciszek? Miał nietypowe życzenie, które zaskoczyło wiernych

Jak to wygląda?

Papież Franciszek nie żyje. Długie lata zmagał się z problemami zdrowotnymi. Na co chorował i zmarł Ojciec Święty?

Franciszek, pierwszy papież z Ameryki Łacińskiej, nie żyje. "New York Times": Wrzący sprzeciw w średniowiecznym stylu

Papież Franciszek nie żyje. W Domu Świętej Marty zakończyła się jego ziemska pielgrzymka

„Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca” – tymi słowami kardynał Kevin Farrell poinformował świat o śmierci papieża Franciszka. Jak podaje watykańskie biuro prasowe, Franciszek zmarł w poniedziałek o godzinie 7.35. Od 14 lutego do 23 marca przebywał w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie przeszedł zagrażające życiu obustronne zapalenie płuc.

Kardynał Farrell wspomniał papieża słowami: „Jego całe życie było poświęcone służbie Panu Bogu i jego Kościołowi. Nauczył nas żyć wartościami Ewangelii z wiernością, odwagą i powszechną miłością, w sposób szczególny na rzecz najbiedniejszych i zepchniętych na margines”. Dodał również: „Z ogromną wdzięcznością za jego wzór prawdziwego ucznia Pana Jezusa, powierzamy duszę papieża Franciszka nieskończonej miłosiernej miłości Jedynego Boga”.

Papież Franciszek chciał spocząć w Bazylice Santa Maria

W wywiadzie udzielonym w zeszłym roku hiszpańskiemu dziennikarzowi, Papież Franciszek wyznał, że chciałby zostać pochowany w Bazylice Matki Boskiej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie. Miał nawet wydać odpowiednie dyspozycje w tej sprawie. Bazylika Matki Boskiej Większej jest jednym z czterech rzymskich kościołów patriarchalnych i jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie.

Marcin Przeciszewski z Katolickiej Agencji Informacyjnej wyraża sceptycyzm wobec takiego obrotu sprawy. - Mówił kilkakrotnie, że wolałby spocząć w Bazylice Santa Maria niż w Bazylice św. Piotra, ale ja myślę, że tutaj sytuacja, ten ciężar tradycji jest tak silny, że raczej możemy spodziewać się Bazyliki św. Piotra – powiedział Przeciszewski w rozmowie z Radiem ESKA.

Przygotowania do konklawe – co się będzie działo po pogrzebie?

Ks. prof. Jan Przybyłowski z UKSW wyjaśnia, że od razu po pogrzebie rozpoczyna się przygotowanie do konklawe. „Kardynałowie-elektorzy mają kilkanaście dni, by przyjechać do Rzymu. Konklawe musi się rozpocząć maksymalnie 20 dni po śmierci papieża” – mówi Radiu ESKA ks. prof. Przybyłowski. Następnie świat będzie obserwował utajnione obrady kardynałów i dowiadywał się jedynie o wyniku kolejnych głosowań.

Poprzednik spoczął w Grotach Watykańskich

Poprzednik Papieża Franciszka, Benedykt XVI, został pochowany w Grotach Watykańskich, czyli podziemiu Bazyliki Św. Piotra. To miejsce spoczynku wielu papieży, królów i królowych oraz innych ważnych osobistości związanych z Kościołem katolickim.

Papież Franciszek przed śmiercią wydał dyspozycję, by pochowano go w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. To było szczególnie ważne miejsce, które odwiedzał zawsze przed ważnymi wydarzeniami swego pontyfikatu oraz każdą podróżą zagraniczną i po jej zakończeniu. Franciszek uprościł też obrzęd pochówku.

Wybór ten oznacza, że po raz pierwszy od 120 lat papież nie spocznie w Grotach Watykańskich bazyliki świętego Piotra.