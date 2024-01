Choć Papież Franciszek wykluczył jakąkolwiek możliwość zmiany rzymskokatolickiej reguły nakładającej na księży obowiązek zachowania celibatu, to nie jest to jednak formalna doktryna Kościoła i dlatego przyszły papież może ją zmienić. Tymczasem arcybiskup Charles Scicluna, który jest także zastępcą sekretarza w biurze doktrynalnym Watykanu, udzielił wywiadu dziennikowi "Times of Malta". - Pierwszy raz mówię to publicznie i dla niektórych osób zabrzmi to heretycko - rozpoczął enigmatycznie. Następnie prominentny duchowny zauważył, że księża mogli zawierać małżeństwa w pierwszym tysiącleciu historii Kościoła i że małżeństwa są dozwolone obecnie w obrządku wschodnim Kościoła katolickiego. - Gdyby to ode mnie zależało, zrewidowałbym wymóg zachowania celibatu przez księży. Doświadczenie pokazało mi, że jest to coś, o czym musimy poważnie pomyśleć - oznajmił zaskakująco.

Jakby tego było mało, Scicluna przekonywał, że w jego opinii "Kościół stracił wielu wielkich księży, ponieważ wybrali małżeństwo". Dodał przy tym, że "w Kościele jest miejsce" na celibat, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że ksiądz czasami się zakochuje. Następnie musi wybierać "między nią a kapłaństwem, zaś niektórzy księża potajemnie angażują się w sentymentalne relacje".

Należy przypomnieć, że debata na temat tego, czy księża rzymskokatoliccy powinni mieć możliwość zawierania małżeństw, toczy się od wieków. Księża mogą zawierać małżeństwa w obrządku wschodnim Kościoła katolickiego, a także w kościołach prawosławnym, protestanckim i anglikańskim.

Priests should have option to marry – Archbishop Charles Scicluna https://t.co/RM3DnVRmLy— Times of Malta (@TheTimesofMalta) January 7, 2024

