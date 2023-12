To pierwsza taka miss w historii! Nie zgadniesz, kto został Miss Francji

Papież Franciszek i Watykan dopuszczają błogosławieństwo dla par homoseksualnych

Poniedziałek, 18 grudnia, to ważny dzień dla osób homoseksualnych z całego świata, które doczekały się dopuszczenia błogosławieństwa przez Watykan i papieża Franciszka - informuje PAP. O sprawie poinformowała Dykasteria Nauki Wiary w deklaracji "Fiducia supplicans", dodając, że błogosławieństwo przysługuje również parom "w sytuacji nieregularnej". Jednocześnie zostało poczynione zastrzeżenie, że nie oznacza to zgody na błogosławieństwo towarzyszące sakramentowi małżeństwa.

- W dokumencie zastrzeżono, że błogosławieństwo może być udzielone tym osobom, które - uznając potrzebę pomocy Boga - "nie domagają się uznania swojego statusu". Tym samym wprowadza się błogosławieństwo, które nie jest wpisane w obrzęd liturgiczny. Linię tę zapowiedziano już wcześniej w zatwierdzonej przez papieża Franciszka odpowiedzi na wątpliwości (tzw. dubia) kilku kardynałów - informuje PAP.

Watykan o "moralnie dopuszczalnych stosunkach"

Dykasteria Nauki Wiary podkreśliła jednocześnie, że błogosławieństwo, ale w kontekście liturgii, musi być "zgodne z wolą Bożą wyrażoną w nauczaniu Kościoła".

- Ponieważ Kościół uważał zawsze za moralnie dopuszczalne tylko te stosunki seksualne, które mają miejsce w małżeństwie, nie ma prawa do udzielania błogosławieństwa liturgicznego, kiedy w jakiś sposób może ono stanowić formę legitymizacji moralnej związku, który uważa się za małżeństwo albo seksualnej praktyki pozamałżeńskiej - czytamy w dokumencie, który cytuje PAP.

To nie wszystko, bo w deklaracji "Fiducia supplicans" pojawia się następujące stwierdzenie: "w celu uniknięcia jakiejkolwiek formy zamieszania i skandalu", gdy para w sytuacji nieregularnej lub tej samej płci prosi o błogosławieństwo, "nigdy nie będzie ono wykonywane w tym samym kontekście, co cywilne obrzędy związków lub nawet w relacji do nich", a także "nie w strojach, gestach i słowach właściwych dla małżeństwa".