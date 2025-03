Gorące modlitwy o papieża Franciszka. Powód jest bardzo ważny!

"75 proc. drogi do pokoju". Trump mówi, co będzie, jeśli Putin się nie zgodzi

Dziś, 13 marca w Watykanie wielkie święto. Wierni zbierają się i gorąco modlą za papieża Franciszka. Tym razem nie tylko z powodu choroby, która sprawia, że Ojciec Święty od miesiąca leży w szpitalu. Bo właśnie dziś, 13 marca 2025 roku przypada 12. rocznica wyboru Franciszka na głowę Kościoła katolickiego. 13 marca 2013 roku w swoim pierwszym przemówieniu po wyborze przez konklawe Franciszek prosił właśnie o to, by się za niego pomodlić. Wiernych powitał słowami "Dobry wieczór". Potem mówił: "Wiecie, że zadaniem konklawe było dać Rzymowi biskupa. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie poszli znaleźć go prawie na końcu świata. A teraz zacznijmy tę wspólną drogę, biskupa i ludu, drogę Kościoła Rzymu, który przewodzi w miłości wśród wszystkich Kościołów. To droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za nas, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo. Chciałbym udzielić wam błogosławieństwa, ale najpierw proszę was o przysługę. Zanim biskup pobłogosławi lud, proszę was, byście pomodlili się do Pana o błogosławieństwo dla mnie. Modlitwa ludu proszącego o błogosławieństwo dla swego biskupa. Odmówmy w ciszy tę waszą modlitwę za mnie".

Papież Franciszek, czyli Jorge Mario Bergoglio, urodził się 17 grudnia 1936 roku w Argentynie w rodzinie o włoskich korzeniach jako najstarsze z pięciorga dzieci księgowego. Został technikiem chemii, zanim w wieku 21 lat wstąpił do seminarium duchownego. Już za czasów szkolnych wycięto mu część prawego płuca po ciężkiej chorobie. W latach 1967–1970 studiował teologię, w międzyczasie przyjął święcenia kapłańskie. 20 maja 1992 za czasów Jana Pawła II został biskupem pomocniczym, a potem arcybiskupem Buenos Aires. W 2001 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynała. Został ogłoszony 266 papieżem 13 marca 2013 roku. Miał wtedy 77 lat. Poprzednik Franciszka, Benedykt XVI (+95 l.), zrezygnował ze stanowiska 28 lutego 2013 roku. Wywołał wtedy ogólnoświatową sensację, ponieważ abdykował jako pierwsza głowa Kościoła od 600 lat. Po ustąpieniu ze stanowiska mieszkał na terenie klasztoru Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. Benedykt zmarł 31 grudnia 2022 roku.

