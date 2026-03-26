Groźny wypadek na peruwiańskim festynie. Rozpędzony byk staranował uczestnika zabawy

Rozpędzony byk zaatakował uczestnika festynu w Peru

Te przerażające sceny rozegrały się w trakcie obchodów święta San José w Peru. Odbywają się tam tradycyjne gonitwy z udziałem byków, które nawiązują do hiszpańskich zwyczajów i niezmiennie budzą skrajne emocje, dzieląc ludzi na zwolenników wieloletniej tradycji i krytyków potępiających je jako barbarzyństwo. Takie imprezy regularnie kończą się niebezpiecznymi incydentami. Tak było i tym razem. W mediach społecznościowych udostępniono nagranie, na którym widać przebieg mrożącego krew w żyłach ataku. Rozjuszone zwierzę biegnące z resztą stada nagle z potężną siłą uderzyło uczestnika imprezy. Na amatorskim wideo dokładnie widać, jak potężny byk wyrzuca mężczyznę wysoko w powietrze, po czym bezwładnie rzuca nim o twardą ziemię.

Cesar del Rio Ganoza cudem uniknął śmierci w trakcie gonitwy

Zaatakowany to około 50-letni Cesar del Rio Ganoza, który po brutalnym zderzeniu ze zwierzęciem natychmiast stracił przytomność. W tle opublikowanego nagrania wyraźnie słychać krzyki świadków, a całe zdarzenie wyglądało na tyle dramatycznie, że obserwatorzy nie dawali Peruwiańczykowi najmniejszych szans na przetrwanie. Zgromadzeni uczestnicy gonitwy zareagowali, wynosząc nieprzytomnego z trasy biegu i oddając go w ręce ratowników. O dziwo, obrażenia 50-latka okazały się zaskakująco niegroźne. Pacjent po pewnym czasie pokazał w internecie swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka, na którym zaprezentował zabandażowaną twarz. Jak się okazało, nie był on jedynym poszkodowanym podczas tego lokalnego święta, bo inny, 25-letni mężczyzna, uszkodził sobie rękę i wymagał założenia szwów. Peruwiańskie gonitwy, czerpiące bezpośrednie wzorce z hiszpańskiej Pampeluny, co roku przyciągają ogromne tłumy entuzjastów mocnych wrażeń. Mimo głośnej krytyki ze strony obrońców praw zwierząt tego typu wydarzenia nadal cieszą się zainteresowaniem.

🇵🇪 | Un hombre resultó gravemente herido tras ser embestido por un toro durante la Feria de San José de Las Delicias, celebrada en la ciudad peruana de Trujillo. pic.twitter.com/uYUC8CcjWD— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 24, 2026

QUIZ. Półkula północna czy południowa? Test tylko dla najlepszych! Pytanie 1 z 10 Na której półkuli znajduje się Kostaryka? Północnej Południowej Następne pytanie