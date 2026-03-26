Groźny wypadek na peruwiańskim festynie. Rozpędzony byk staranował uczestnika zabawy

Zofia Dąbrowska
2026-03-26 12:32

Dramatyczne wydarzenia podczas peruwiańskiego festynu! Rozpędzony i rozjuszony byk z impetem uderzył około 50-letniego mężczyznę, powalając go na ulicę podczas tradycyjnej gonitwy. Moment ataku został nagrany i natychmiast trafił do internetu. Poszkodowany wylądował w szpitalu, ale jak się okazało, oszukał przeznaczenie.

Te przerażające sceny rozegrały się w trakcie obchodów święta San José w Peru. Odbywają się tam tradycyjne gonitwy z udziałem byków, które nawiązują do hiszpańskich zwyczajów i niezmiennie budzą skrajne emocje, dzieląc ludzi na zwolenników wieloletniej tradycji i krytyków potępiających je jako barbarzyństwo. Takie imprezy regularnie kończą się niebezpiecznymi incydentami. Tak było i tym razem. W mediach społecznościowych udostępniono nagranie, na którym widać przebieg mrożącego krew w żyłach ataku. Rozjuszone zwierzę biegnące z resztą stada nagle z potężną siłą uderzyło uczestnika imprezy. Na amatorskim wideo dokładnie widać, jak potężny byk wyrzuca mężczyznę wysoko w powietrze, po czym bezwładnie rzuca nim o twardą ziemię.

Cesar del Rio Ganoza cudem uniknął śmierci w trakcie gonitwy

Zaatakowany to około 50-letni Cesar del Rio Ganoza, który po brutalnym zderzeniu ze zwierzęciem natychmiast stracił przytomność. W tle opublikowanego nagrania wyraźnie słychać krzyki świadków, a całe zdarzenie wyglądało na tyle dramatycznie, że obserwatorzy nie dawali Peruwiańczykowi najmniejszych szans na przetrwanie. Zgromadzeni uczestnicy gonitwy zareagowali, wynosząc nieprzytomnego z trasy biegu i oddając go w ręce ratowników. O dziwo, obrażenia 50-latka okazały się zaskakująco niegroźne. Pacjent po pewnym czasie pokazał w internecie swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka, na którym zaprezentował zabandażowaną twarz. Jak się okazało, nie był on jedynym poszkodowanym podczas tego lokalnego święta, bo inny, 25-letni mężczyzna, uszkodził sobie rękę i wymagał założenia szwów. Peruwiańskie gonitwy, czerpiące bezpośrednie wzorce z hiszpańskiej Pampeluny, co roku przyciągają ogromne tłumy entuzjastów mocnych wrażeń. Mimo głośnej krytyki ze strony obrońców praw zwierząt tego typu wydarzenia nadal cieszą się zainteresowaniem.

QUIZ. Półkula północna czy południowa? Test tylko dla najlepszych!
Pytanie 1 z 10
Na której półkuli znajduje się Kostaryka?
Ogromny byk urwał się z łańcucha i spacerował przed kościołem. Uciekł z transportu do rzeźni
