Grupa Wagnera starła się z rosyjską armią! Mają cennego jeńca! "Z powodu osobistej niechęci"

Do wspomnianego starcia miało dojść 17 maja. Najemnicy z Grupy Wagnera byli wówczas w trakcie odwrotu z okupowanego przez nich od dłuższego czasu Bachmutu. Wtedy też rosyjska armia miała zablokować im drogę ucieczki. W okolicach wspomnianego miasta wagnerowcy zauważyli rosyjskich żołnierzy, którzy mieli minować drogi na tyłach armii Jewgienija Prigożyna. Gdy jednostka inżynieryjno-saperska wagnerowców rozpoczęła rozminowywanie dróg, w pewnym momencie znalazła się pod ostrzałem przeprowadzonym z pozycji Rosjan.

Jewgienij Prigożyn twierdzi, że rosyjscy żołnierze ostrzelali silnik ciężarówki Ural, którą poruszali się jego żołnierze, po czym został on uszkodzony i nie mógł ruszyć. Następnie - według niego - jego ludzie wysiedli z pojazdu i "rozbiegli się, podejmując działania odwetowe w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa".

❗️ Drunken occupiers from the Russian armed forces opened fire on mercenaries from the "Wagner" PMCThe head of the "Wagner" PMC, Prigozhin, published a report of his mercenaries and a video of them demining mines. According to the report, the mines were planted by the Russian… pic.twitter.com/xCjUWmMVmx— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2023

Wśród zatrzymanych żołnierzy Federacji Rosyjskiej był podpułkownik, pełniący funkcję dowódcy 72. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych. Zdaniem szefa Grupy Wagnera "był on w stanie nietrzeźwości". Służba prasowa Prigożyna opublikowała jego przesłuchanie. Na nagraniu przyznaje on, że "strzelał do ciężarówki 'z powodu osobistej niechęci' do Grupy Wagnera".

#Wagner mercenaries claim to have captured a lieutenant colonel of the #Russian army, who ordered them to shell their positions.Earlier, #Prigozhin said that the military personnel of the Russian Defense Ministry had mined the exit routes of the Wagner PMC from #Bakhmut. pic.twitter.com/XGtzknTuCQ— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2023

Niezależny portal Meduza podaje, że do tej pory sprawy nie skomentowało rosyjskie ministerstwo obrony.

