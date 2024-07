Gwiazda "Beverly Hills, 90210" nie żyje. Ostatnie słowa Shannen Doherty rozdzierają serce

"Powinienem być martwy, to szczęście lub Bóg". Trump ujawnia, co ocaliło mu życie!

Te wieści zdruzgotały jej fanów na całym świecie. W sobotę, 13 lipca, w wieku 53 lat zmarła amerykańska aktorka Shannen Doherty, niezapomniana Brenda Walsh z hitu początku lat dziewięćdziesiątych "Beverly Hills, 90210". Informację jako pierwszy przekazał magazyn "People", publikując oświadczenie rzeczniczki gwiazdy. "Z ciężkim sercem potwierdzam informację o odejściu aktorki Shannen Doherty. W sobotę 13 lipca po wielu latach przegrała walkę z nowotworem" – napisała Leslie Sloane. Doherty to jednak nie tylko Brenda Walsh. Wielkie rzesze fanów zyskała też za rolę w serialu "Czarodziejki".

Shannen Doherty nie żyje. Rak zaatakował piersi, mózg, nogi

O tym, że jest chora Doherty powiedziała publicznie w 2015 roku. Wtedy po raz pierwszy zdiagnozowano u niej raka piersi. Po leczeniu było lepiej, jednak nie na długo. Rak piersi zaatakował znów w 2020 roku. Po wielu chemioterapiach i intensywnym leczeniu wydawało się po raz kolejny, że Doherty jest na dobrej drodze do odzyskania zdrowia. Niestety, przed rokiem poinformowała, że ma raka mózgu, a choroba zaatakowała też jej nogi. Przez cały czas zmagań z rakiem otwarcie mówiła o swojej chorobie. Relacjonowała co się z nią dzieje, dawała wsparcie innym chorym. Do końca wierzyła, że wygra tę bitwę. Jak przypomina "The New York Post", nie dalej jak osiem miesięcy temu gwiazda "Beverly Hills, 90210" deklarowała: "Nie skończyłam żyć. Nie skończyłam kochać. Nie skończyłam tworzyć. Nie skończyłam mieć nadziei na zmianę rzeczy na lepsze. Po prostu nie — nie skończyłam".

Shannen Doherty nie żyje. Porządkowała swoje sprawy

Jednocześnie nie kryła, że chce uporządkować swoje sprawy, na wszelki wypadek. Pisaliśmy o tym w kwietniu. "W tej chwili moim priorytetem jest moja mama. Wiem, że będzie jej ciężko, gdy umrę przed nią. Dlatego chcę, żeby inne rzeczy były dla niej o wiele łatwiejsze. Nie chcę, żeby miała mnóstwo spraw na głowie, nie chcę, by musiała spędzać dni, tygodnie z moimi rzeczami, zastanawiając się, co z nimi zrobić" - mówiła. I właśnie dlatego sprzątała swoje mieszkania, domy i magazyny, wyprzedaje dobytek, a za pieniądze ze sprzedaży chciała zabrać mamę na długie wakacje. "Najbardziej zależy mi na dobrze przeżytej reszcie życia, już teraz wiem, że to te chwile są najważniejsze i najcenniejsze" – wyznała wtedy.

Shannen Doherty nie żyje. Do końca miała nadzieję

Jednak tym, co najbardziej łamie serce, są jej ostatnie publicznie wypowiedziane słowa przed śmiercią. Okazuje się, że Doherty wierzyła, że z batalii z rakiem wyjdzie zwycięsko! W jednym z ostatnich podcastów powiedziała, że być może już wkrótce uda się jej rozpocząć leczenie innymi metodami, niż wcześniej i to daje jej ogromną nadzieję. Niestety. Aktorka zmarła w ubiegłą sobotę.