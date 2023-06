Gwiazda kina nie żyje! Treat Williams zginął na motocyklu

Treat Williams nie żyje. Kim był aktor grający główną rolę hipisa w słynnym musicalu "Hair"?

"Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz ukochany Treat Williams zmarł dziś wieczorem w Dorset w stanie Vermont po wypadku motocyklowym. Jesteśmy zaszokowani i pogrążeni w żałobie. Treat kochał rodzinę, swoje życie i swój zawód. Zachowajcie go w swoich sercach i modlitwach". Takie oświadczenie opublikowała rodzina Treata Williamsa (+72 l.). Aż trudno uwierzyć, że jeden z najsłynniejszych filmowych hipisów świata odszedł na zawsze. Jak poinformowała policja amerykańskie media, Treat Williams zginął, kiedy w motocykl, którym podróżował w pojedynkę, uderzył zmieniający pas samochód. Aktor trafił do szpitala w Nowym Jorku, ale niestety jego życia nie udało się uratować. Kim był Treat Williams?

Treat Williams. Najważniejsze role, życie prywatne

Treat Williams zaczynał na Broadwayu jako dubler samego Johna Travolty w słynnym "Grease" jako Danny Zuko. Jego debiut na wielkim ekranie to rola w komedii Richarda Lestera "Elegant" (1976). Największą sławę przyniósł mu musical Milosa Formana "Hair" (1979) i rola George'a Bergera, lidera grupy hipisów, do której przypadkowo dołącza udający się do wojska i na wojnę w Wietnamie Claude Bukowski. By Bukowski mógł spotkać się z dziewczyną będąc już w jednostce, Berger przebiera się za żołnierza i udaje kolegę w wojsku. Niestety, akurat wtedy rozbrzmiewa alarm bojowy i hipis przypadkiem trafia na wojnę w Wietnamie, gdzie ginie. M.in. za tę rolę Treat William otrzymał nominację do Złotego Globu. Prywatnie stronił od skandali. Od 1988 roku miał tę samą żonę, aktorkę Pam Van Sant. Mieszkał z nią i dwójką dorosłych dzieci na farmie w Vermont.

Treat Williams, the star of Everwood and Hair, has died after being involved in a motorcycle accident. He was 71. The actor's death was confirmed to PEOPLE on Monday evening by his agent of 15 years, Barry McPherson. Read the full story: https://t.co/Jm5ixI2jIO pic.twitter.com/PpKa1rkNSq— People (@people) June 13, 2023

