Gwiazdor "Drużyny A" nie żyje! Kim był Jack Hogan?

Pierwsza dama ostrzega przed Putinem. "Jeśli to zrobimy, umrzemy"

Zmarł Jack Hogan. Grał w "drużynie A" czy "Combat!", sławnych serialach sprzed lat

Jack Hogan nie żyje! Był jednym z najbardziej znanych serialowych aktorów ze Stanów Zjednoczonych. O śmierci gwiazdora takich seriali, jak „Drużyna A”, czy „Combat!” poinformowali jego najbliżsi. Kim był Jack Hogan? Polscy widzowie mogą kojarzyć go głównie z roli Barringtona właśnie w "Drużynie A". Był to kultowy także w naszym kraju amerykański serial sensacyjno-komediowy, powstały w latach 1983–1987. Opowiadał o szalonych przygodach walczących ze złoczyńcami weteranów wojny w Wietnamie. Jack Hogan wsławił się również rolą szeregowego Williama G. Kirby'ego w serialu ABC „Combat!”. Serial opowiadał o oddziale amerykańskich żołnierzy walczących z Niemcami we Francji podczas II wojny światowej.

Debiutował w westernie, potem był królem seriali

Jack Hogan urodził się 24 listopada 1929 roku w Chapel Hill w Północnej Kalifornii. Także w prawdziwym życiu miał wiele wspólnego z wojskiem, bo po porzuceniu studiów architektonicznych początkowo wstąpił do amerykańskich sił powietrznych i brał udział w wojnie w Korei. Jednak po powrocie z frontu zaczął studia aktorskie, dorabiając sobie jako... ratownik. Zadebiutował w 1956 roku w westernie „Man from Del Rio". Grał też w wielu serialach telewizyjnych lat 50. i 60., takich jak m.in. „Dr. Christian”, „Rough Riders”, „Sea Hunt”. Zmarł z przyczyn naturalnych 6 grudnia w swoim domu na Bainbridge Island w stanie Waszyngton.

i Autor: domena publiczna

Sonda Wolisz oglądać filmy czy seriale? Filmy Seriale To zależy od nastroju

RIP Jack Hogan (1929-2023), 94. Actor, best known for the TV series Combat! (111 episodes) & TV western roles. Sci-fi credits include Men Into Space (1960), The Six Million Dollar Man (1974), Houston, We've Got a Problem (1974), Project U.F.O. (1978)OBIT: https://t.co/DQJPGxYub2 pic.twitter.com/syi3JeMYM3— James A. Conrad (@James_A_Conrad) December 11, 2023

TV legend actor Jack Hogan dead at 94.He was on The A-Team and Magnum, P.I. Died from natural causes at his home in Washington. 🙏😢🙏 pic.twitter.com/DRDhl0Mp9K— Judy ⛳️ (@judytgolf) December 11, 2023

QUIZ. Pamiętasz serial "Beverly Hills 90210"? Małe szanse na 10/10! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwiejszego. Jakim samochodem jeździł Dylan? Rolls Roycem Porsche BMW Dalej