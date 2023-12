Gwiazdor oscarowej produkcji nie żyje! Tajemnicza śmierć aktora z "Parasite"

Co za widoki!

Seon-gyun Lee nie żyje. 48-letni gwiazdor oscarowego filmu "Parasite" z 2019 roku popełnił samobójstwo

To czarny dzień dla światowej kinematografii. Nie żyje gwiazdor filmu "Parasite", obsypanego sześcioma statuetkami Oscara południowokoreańskiego dreszczowca z 2019 roku w reżyserii Bonga Joon-ho. Śmierć aktora jest tajemnicza i tragiczna. Seon-gyun Lee (+48 l.) najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Znaleziono go nieprzytomnego w samochodzie na parkingu w centrum Seulu. Obok niego leżał brykiet opałowy. Mężczyzna zostawił list pożegnalny. Był też znany był z ról w takich filmach, jak "Bezradni", "Wszystko o mojej żonie", "A Hard Day". Jaka była przyczyna tragicznej decyzji o odebraniu sobie życia? Wszystko wskazuje na to, że aktor nie wytrzymał psychicznie skandalu narkotykowego, którego stał się bohaterem. Od jesieni tego roku był kilkukrotnie przesłuchiwany przez policję, ostatnio w Boże Narodzenie przez 19 godzin.

Tajemnicza afera narkotykowa. Hostessa z baru wrobiła gwiazdora?

Seon-gyun Lee twierdził, że nie bierze narkotyków i podrzuciła mu je podstępem hostessa z luksusowego baru w Seulu, zaś on myślał, że to środki nasenne. Jak utrzymywał, kobieta próbowała go szantażować. Przeszedł nawet pomyślnie test na obecność narkotyków w organizmie, żądał badania na wykrywaczu kłamstw. Cała sytuacja musiała być dla niego bardzo stresująca. W Korei Południowej obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy antynarkotykowe, skazanym grożą bardzo wysokie grzywny i więzienie, sytuacja zaczęła już odbijać się na jego karierze. Seon-gyun Lee zostawił żonę i dwójkę dzieci, synów w wieku 12 i 14 lat.

