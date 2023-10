Gwiazdor "Parku Jurajskiego" walczy ze straszną chorobą. "Nie boję się śmierci"

Gwiazdor "Parku Jurajskiego" ma raka w trzecim stadium. Sam Neill mówi o śmierci, ale też zapewnia fanów, że obecnie jest w remisji

"WSZYSTKO DOBRZE. CZUJĘ SIĘ DOBRZE!! Proszę ignorować sprzeczne historie publikowane dzisiaj w prasie. Moja uwaga poczyniona podczas programu zeszłego wieczoru została wyrwana z kontekstu. Proszę mieć pewność, że jestem w całkowitej remisji i planuję tak pozostać przez wiele lat. Wszystko w porządku, piękny dzień mamy tutaj, w Australii Zachodniej i jutro też będzie". Takie oświadczenie opublikował szybko na Instagramie nowozelandzki aktor Sam Neill (76 l.). Zaczął uspokajać swoich fanów po tym, jak historia o jego poważnej chorobie obiegła świat. Wielu zrozumiało słowa aktora tak, jakby był w krytycznym stanie i umierał. Ale on prostuje te informacje i mówi, że choć faktycznie zmaga się z rakiem, to obecnie jest w remisji, co oznacza, że nowotwór został póki co opanowany.

Aktora z "Parku Jurajskiego" uratował rzadki lek. Jednak lekarze ujawnili smutną prawdę

Sama Neilla (76 l.) pamiętamy przede wszystkim z kultowego filmu "Park Jurajski", gdzie wcielał się w rolę paleontologa Alana Granta. Niedawno wyznał w swojej książce oraz w wywiadzie dla ABC, że cierpi na raka krwi w trzecim stadium. Słowa aktora mogły niepokoić. Jak powiedział, trzy miesiące po otrzymaniu chemioterapii z powodu chłoniaka angioimmunoblastycznego leczenie przestało działać. Kiedy jednak lekarze zaczęli podawać mu pewien rzadki lek przeciwnowotworowy, terapia zaczęła przynosić rezultaty. W efekcie Neill jest w remisji od roku, ale lekarze powiedzieli mu, że lek w pewnym momencie przestanie działać. Aktor wyznał, że nie boi się śmierci, ale stara się nie myśleć o tym, czego nie jest w stanie w pełni kontrolować. Pozostaje życzyć mu zdrowia!

Sam Neill says he has been warned that the drugs for his cancer remission will eventually stop working.Neill adds that he is prepared for that and “not remotely afraid” of death.(via: https://t.co/oPGDqOvLZ0) pic.twitter.com/DkcKGCqDvt— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 16, 2023

