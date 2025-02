Gwiazdor sprowadzony ze sceny w środku koncertu! Fani w szoku

Gwiazdor legendarnej grupy Eagles zasłabł na scenie. Przerażające wideo w sieci. Jest oświadczenie w sprawie Dona Feldera

To wideo przeraziło fanów starego amerykańskiego rocka! Don Felder nagle poczuł się źle na scenie, w środku koncertu. Chociaż nie wszyscy Polacy mogą kojarzyć jego nazwisko, to na pewno większość zna graną do dziś bardzo często w radiu piosenkę "Hotel California". Felder jest współautorem tego hitu z 1977 roku wraz z kolegami z zespołu Eagles. Grał w tym zespole w latach 70., a potem od 1994 do 2001 roku. Dziś mimo słusznego wieku - ma już 78 lat - koncertuje z powodzeniem solo. Niestety, tym razem nie wszystko poszło dobrze. Don Felder grał w Miami w ramach Rock Legends Cruise, koncertów sławnych "dinozaurów rocka". Na filmie, który trafił do mediów społecznościowych widać, że początkowo absolutnie nic nie zapowiadało problemów. Muzyk żartował z publicznością, grał na gitarze i śpiewał. Ale w pewnym momencie wydarzyło się coś dziwnego.

"Po otrzymaniu pomocy medycznej uznano, że cierpi na odwodnienie. Podano mu płyny i czuje się znacznie lepiej"

Don Felder zastygł bez ruchu dosłownie z chwili na chwilę, kiedy zapowiadał piosenkę "Tequila Sunrise". Zaczął niepewnie się kołysać, tak jakby miał lada chwila zemdleć. Wtedy podeszła do niego zza sceny jakaś młoda kobieta i sprowadziła go za kulisy ku przerażeniu fanów. Widać było, że wiekowy gwiazdor ledwo trzyma się na nogach. Co się stało? Na szczęście Don Felder doszedł już do siebie. Jak poinformowali jego przedstawiciele, przyczyną incydentu było odwodnienie. "Jesteśmy wdzięczni za wyrazy troski dotyczące nagłego przerwania występu Dona Feldera wczoraj wieczorem na Rock Legends Cruise. Po otrzymaniu pomocy medycznej uznano, że cierpi na odwodnienie. Podano mu płyny i czuje się znacznie lepiej. Aby mieć pewność, że będzie miał wystarczająco dużo czasu na nawodnienie i pełną regenerację, pracujemy nad przełożeniem dzisiejszych występów i odpowiednim dostosowaniem pozostałej części harmonogramu rejsu" - podali przedstawiciele muzyka w oświadczeniu.

Former Eagles guitarist Don Felder shares update after suffering medical emergency on stage https://t.co/EPfHYHKHd3— NME (@NME) February 15, 2025

Eagles guitarist Don Felder, 77, suffers medical emergency onstage pic.twitter.com/G7aCCHnI2W— Simo Saadi🇺🇸🇲🇦🇵🇸 (@Simo7809957085) February 14, 2025

