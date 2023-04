Gwyneth Paltrow została seks nauczycielką! Mówi o pogoni za przyjemnością

Co się stało?

Wyciekły sekstaśmy księdza. "Jęczy, uśmiecha się, kręci biodrami". Kto go nagrał?

Gwyneth Paltrow udziela seks lekcji! Sławna aktorka kusi fanów w internecie

Gwyneth Paltrow to jedna z największych gwiazd Hollywood. Jednak jak to często bywa w naszych czasach, od pewnego czasu bardziej niż aktorstwo gwiazdę "Zakochanego Szekspira" pochłania bycie internetową influenserką. Jej marka Goop znana jest ze sprzedawania bajecznie drogich gadżetów i udzielania porad dietetycznych lub "wellnessowych". Temat seksu także jest Gwyneth obcy, a Goop sprzedawało już m.in. erotyczne zabawki. Teraz Gwyneth Paltrow postanowiła zdecydowanie iść tą drogą i uczyć ludzi seksu! Sławna aktorka założyła Goopsex, czyli specjalną stronę na Instagramie, gdzie zamieszcza swoje sypialniane porady, między innymi o tym, jakie zabawki erotyczne wybrać czy też jak zwiększyć siłę orgazmu "ziołami i rozmową". „Goopsex to miejsce pogoni za przyjemnością, gdzie można być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami dotyczącymi seksu, intymności i związków. Widzimy się tam!” - kusi Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow. Kariera, mężowie i dzieci

Gwyneth Paltrow zadebiutowała na wielkim ekranie rolą w filmie "Wrzask" z 1991 roku. Wielka kariera aktorki zaczęła się od roli żony oficera śledczego granego przez Brada Pitta w filmie "Siedem" z 1995 roku. Z rolę Emmy w adaptacji powieści Jane Austen Paltrow dostała nagrodę Złotego Satelity, a za kreację Violi De Lesseps w filmie Johna Maddena "Zakochany Szekspir" (1998) - Oscara i Złoty Glob. W latach 1994-1997 Gwyneth Paltrow spotykała się z Bradem Pittem. W 2003 roku wyszła za wokalistę Coldplay Chrisa Martina. Mają córkę Apple Blythe Alison (18 l.) i syna Mosesa Bruce’a Anthony’ego (16 l.). Rozwiedli się w 2015 roku. Paltrow w 2018 roku wzięła ślub z producentem filmowym Bradem Falchuckiem.

Sonda Jaki jest twój ulubiony film z Gwyneth Paltrow? "Emma" "Wielkie nadzieje" "Zakochany Szekspir" "Gra o miłość" "Szkoła stewardes" "Dowód"

After her ski trial win, Gwyneth Paltrow has set up goopsex on Instagram - A space for the pursuit of pleasure! Tips from choosing a vibrator to dirty talking! Frankly, I’d rather spend time skiing! #goopsex #GwynethPaltrow pic.twitter.com/ChX9lwFLuh— Gordon Steggall (@GordonSteggall) April 8, 2023

Co naprawdę wiesz o seksie? Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 11 Jaka jest średnia długość penisa we wzwodzie? 13-15 cm 16-18 cm 19-20 cm Dalej