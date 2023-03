Znana aktorka stosuje ozonowanie doodbytnicze! Szokujące wyznanie Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow wyznała, że stosowała ozonowanie doodbytnicze. Gwiazda szczerze wyznała prawdę w programie

Gwyneth Paltrow to nie tylko jedna z najsławniejszych aktorek świata, ale też sprawna biznesowman. Jej firma Goop sprzedaje bajecznie drogie kosmetyki i akcesoria z szeroko pojętej branży wellness. Wszystko to ma relaksować, uzdrawiać i odmładzać, a świeca o zapachu waginy Gwyneth Paltrow to tylko jeden produkt z tej bogatej oferty. Jak się okazuje, zamiłowanie do dziwnych terapii to prawdziwa specjalność aktorki. Teraz wyznała o tym całą prawdę podczas występu w podcaście Dear Media "The Art of Being Well". Gwyneth Paltrow została zapytana o to, jakiemu najdziwniejszemu zabiegowi kiedykolwiek się poddała. Odparła bez wstydu, że... ozonowanie doodbytnicze. "To było nieco dziwne, tak. Ale też pomocne" - poleca gwiazda. Ozonowanie doodbytnicze jest stosowane także w Polsce przez całkiem sporo gabinetów. Pacjentowi podaje się doodbytniczo ozon, a ten przez jelito grube przenika do krwi. Ma to podobno zmniejszać stany zapalne, a nawet odmładzać.

Gwyneth Paltrow. Kariera, mężowie i dzieci

Gwyneth Paltrow zadebiutowała na wielkim ekranie rolą w filmie "Wrzask" z 1991 roku. Wielka kariera aktorki zaczęła się od roli żony oficera śledczego granego przez Brada Pitta w filmie "Siedem" z 1995 roku. Z rolę Emmy w adaptacji powieści Jane Austen Paltrow dostała nagrodę Złotego Satelity, a za kreację Violi De Lesseps w filmie Johna Maddena "Zakochany Szekspir" (1998) - Oscara i Złoty Glob. W latach 1994-1997 Gwyneth Paltrow spotykała się z Bradem Pittem. W 2003 roku wyszła za wokalistę Coldplay Chrisa Martina. Mają córkę Apple Blythe Alison (18 l.) i syna Mosesa Bruce’a Anthony’ego (16 l.). Rozwiedli się w 2015 roku. Paltrow w 2018 roku wzięła ślub z producentem filmowym Bradem Falchuckiem.

The Vajenda: Gwyneth Paltrow Admits to Getting Ozone in Her Rectum https://t.co/HADmbPRsmz— Jennifer Gunter (@DrJenGunter) March 14, 2023

