Harrison Ford eskortowany przez policję. Chciał ratować dobytek. Ben Affleck uciekł do byłej żony

Sytuacja jest dramatyczna. Pożary w Los Angeles rozprzestrzeniają się w szokująco szybkim tempie i na razie nie udało się opanować ognia. Z informacji podanych przez władze wynika, że trzy pożary nadal pozostają poza kontrolą. Pożar nazwany Palisades, na zachód od Los Angeles, strawił ponad 4660 ha; inny, o nazwie Eaton, na północ od Pasadeny, spustoszył ponad 4360 ha, a Hurst, w dolinie San Fernando, pochłonął ok. 2590 ha. Nakazy ewakuacji wydano w środę wieczorem dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi - podaje PAP. W środę, 8 stycznia, wprowadzono stan wyjątkowy, Biały Dom powiadomił też, że Joe Biden odwołał zbliżającą się podróż, by skoncentrować się na wysiłkach mających na celu walkę z pożarami. Agencja AP przekazała natomiast, że z powodu pożarów przełożone zostało ogłoszenie nominacji do Oscarów, planowane pierwotnie na 17 stycznia. Media społecznościowe pełne są dramatycznych nagrań i zdjęć ze spowitego ciemnością i dymem LA.

Harrison Ford pilnuje dobytku

Swoje domy straciło wielu celebrytów, tak chętnie zamieszkujących te tereny. Wśród nich media wymieniają między innymi takie postaci, jak: Billy Crystal, Mandy Moore, Cary Elwes i Paris Hilton. Ben Affleck, który na dniach rozwiódł się z Jennifer Lopez, uciekł ze swojej zagrożonej ogniem, kupionej niedawno za ponad 20 mln dolarów posiadłości w Pacific Palisades, do domu swojej pierwszej byłej żony, Jennifer Garner. "Page Six" natomiast opublikował zdjęcia Harrisona Forda, który w eskorcie policji pojechał zobaczyć, co się dzieje z jego domem w Brentwood w Kalifornii. "82-letni gwiazdor został sfotografowany, gdy rozmawiał z policjantami i był eskortowany pojazdem policji z Los Angeles do swojej posiadłości w środę, 8 stycznia" - czytamy.

Pilny komunikat dla Polaków w LA

PAP przekazuje, że polski konsulat w Los Angeles wezwał Polaków przebywających w rejonie pożarów, by przygotowali się do ewakuacji. Zaapelowano o zwracanie bacznej uwagi na komunikaty służb ratowniczych i stosowanie się do ich poleceń. Na stronie placówki zamieszczono adresy i telefony schronisk dla osób, które musiały uciekać przed żywiołem.

