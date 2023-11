Wstrząsające doniesienia na temat Bruce'a Willisa. To koniec? Demi Moore w rozpaczy

Gdy się na nią patrzy trudno uwierzyć, że w tym roku skończyła pół wieku. Heidi Klum, jedna z najsłynniejszych na świecie modelek, od dekad nie schodzi z wybiegów i okładek najważniejszych pism w branży mody. Jest jedną z najlepiej zarabiających modelek na świecie. Oprócz tego spełnia się jako jurorka amerykańskiej wersji programu "Mam talent", w ubiegłym roku nagrała piosenkę i klip ze Snoop Doggiem, wychowuje czwórkę dzieci, w tym troje ze związku z Sealem, a od paru lat jest szczęśliwą żoną muzyka, Toma Kaulitza.

Heid Klum, królowa Halloween

Kilka dni temu z okazji Halloween znów pokazała, jak wielki dystans ma do siebie. Modelka słynie z wyjątkowych i często przerażających przebrań - tym razem po trwającej wiele godzin charakteryzacji zamieniła się w ogromnego pawia. Z równie dużym dystansem podchodzi do mody. Na wielkich galach często pojawia się w wyjątkowo odważnych sukienkach. Tak było i tym razem. W miniony weekend Heidi wzięła bowiem udział w LACMA Art + Film Gala 2023 w Los Angeles, organizowanej wraz z marką Gucci. Jednak oszałamiająca sukienka, w jakiej się zaprezentowała, to nie projekt tego znanego na całym świecie domu mody.

Sukienka z folii? Heidi Klum w szokującej kreacji

Za kreację odpowiada ukraińska projektantka Lesia Verlingier pracująca dla marki Lever Couture. Jak podają międznarodowe media, kolekcja, z której pochodzi kreacja, inspirowana jest równowagą i płynnością oceanu. Sukienka robi ogromne wrażenie - jest długa do ziemi, ma spory dekolt na plecach i odważne rozcięcia po obu bokach. Heidi wygląda, jakby nie miała pod nią bielizny. Kreacja jest biała i mieni się drobinkami. Jest naprawdę oszałamiająca. Niektórzy jednak jej nie docenili twierdząc, że Klum wygląda, jakby założyła na siebie pociętą folię spożywczą. Zgadzacie się?

