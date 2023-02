Historyczne przemówienie prezydenta Bidena w Kijowie! "Wolność jest bezcenna"

Joe Biden w Kijowie. Amerykański prezydent obiecuje Ukrainie miliardy dolarów. "Wolność jest bezcenna i warta tego by toczyć o nią walkę"

Wizyta Joe Bidena w Kijowie była kompletnym zaskoczeniem. Dziś przed południem pojawiły się informacje o tajemniczej zagranicznej delegacji, która przejechała przez Kijów. Nieoficjalne doniesienia mówiły o ważnym amerykańskim przedstawicielu. Wkrótce stało się jasne, że to sam prezydent Joe Biden przyleciał do ukraińskiej stolicy. Amerykański przywódca serdecznie uścisnął Wołodymyra Zełenskiego. Przywiózł mu ważną wiadomość o kolejnym pakiecie amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, wartym 500 milionów dolarów, który będzie obejmował amunicję do systemów HIMARS, a także o nowych sankcjach nakładanych na Rosję i osoby wspierające machinę wojenną Putina. Joe Biden wygłosił też ważne przemówienie. "Wolność jest bezcenna i warta tego by toczyć o nią walkę. Skierujemy miliardy dolarów, żeby zapewnić funkcjonowanie ukraińskiego społeczeństwa; poświęcenie Ukrainy jest ogromne" - mówił prezydent USA. "Prezydent Rosji liczył, że nie będziemy w stanie zebrać koalicji, ale źle to rozegrał. To niezwykłe, że wszyscy powstali, że wszyscy starali się przeciwstawić tej napaści. Cały świat pomaga bronić się Ukrainie; wdrożyliśmy bezprecedensowe sankcje" - mówił Joe Biden w Kijowie. "Ukraina zwycięży, a efekty naszych dzisiejszych rozmów na temat dostaw uzbrojenia będą widoczne na polu bitwy" - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent USA w Kijowie: "Putin myślał, że Ukraina jest słaba, a Zachód – podzielony. Myślał, że może nas przeczekać. Ale śmiertelnie się mylił"

Joe Biden opublikował oświadczenie na temat swojej niespodziewanej wizyty w Kijowie także na Twitterze. Podkreślił tam, że zaangażowanie USA na rzecz Ukrainy jest niezmienne. „Podczas gdy świat przygotowuje się do rocznicy brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, jestem dzisiaj w Kijowie, by spotkać się z prezydentem Zełenskim i potwierdzić nasze niezachwiane i niesłabnące wsparcie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej” – napisał Biden. „Rozpoczynając niemal rok temu inwazję, Putin myślał, że Ukraina jest słaba, a Zachód – podzielony. Myślał, że może nas przeczekać. Ale śmiertelnie się mylił. (...) W ciągu minionego roku Stany Zjednoczone zbudowały koalicję narodów od Atlantyku do Pacyfiku dla pomocy w obronie Ukrainy – bezprecedensowym wsparciem militarnym, gospodarczym i humanitarnym. To wsparcie będzie trwało. (..) Cieszę się na wizytę w Polsce i spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą oraz liderami naszych sojuszników ze Wschodniej Flanki” – oświadczył amerykański przywódca. Joe Biden już jutro, 21 lutego przyleci do Warszawy.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.— President Biden (@POTUS) February 20, 2023

❗Joe Biden i Zełeński składają hołd poległym żołnierzom w Kijowie pic.twitter.com/VKQCzY5VXv— RaportWojenny (@RaportWojenny) February 20, 2023

