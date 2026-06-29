Padają rekordy gorąca w Europie. Ekstremalna fala upałów

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-29 9:08

Ekstremalne gorąco wciąż uderza w zachodnią, środkową i południową część Europy, przynosząc niebezpieczne temperatury i czerwone alarmy. Wiele państw odnotowuje najwyższe wartości w historii pomiarów dla czerwca. W Polsce też padł rekord – w Słubicach termometry wskazały aż 40,5 stopnia Celsjusza.

Plaża pełna ludzi wypoczywających nad zieloną wodą, widziana z lotu ptaka. Wiele kolorowych ręczników i parasoli świadczy o upalnym dniu. To ilustruje rekordowe temperatury w Europie, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Michael Probst/ Associated Press
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Historyczne upały w czerwcu. Światowa Organizacja Meteorologiczna informuje o rekordach temperatury w wielu państwach

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Potężna fala gorąca przetacza się przez Europę, przynosząc niespotykane wcześniej w tej części świata temperatury. Rekordowe wskazania dla czerwca zarejestrowano w Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii i we Francji. Lokalne stacje pomiarowe pokazywały wartości znacznie przekraczające 40 stopni Celsjusza. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) potwierdziła, że w ostatnich dniach w części europejskich państw padły historyczne rekordy czerwcowych temperatur.

Prawie 44 stopnie w Pulluau. Francja i Hiszpania z ekstremalnymi wynikami pomiarów w czerwcu

Francuskie stacje pogodowe odnotowały 24 czerwca najwyższą czerwcową średnią temperaturę dobową, wynoszącą 30 stopni Celsjusza w skali całego kraju. Jest to wynik przewyższający słynne ekstremalne fale ciepła znane z sierpnia 2003 i lipca 2019 roku. W miasteczku Pulluau na zachodzie Francji było 43,8 stopnia, a nocna średnia minimalna zatrzymała się na poziomie 22 stopni, co także stanowi nowy rekord.

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Z podobnymi anomaliami zmaga się Hiszpania, gdzie obecny czerwiec jest najcieplejszym w całej historii gromadzenia danych. Historyczne wartości padły tam 23 oraz 24 czerwca. Mieszkańcy wielu regionów musieli radzić sobie z upałem przekraczającym 40 stopni Celsjusza. W Bilbao termometry pokazały 42,7 stopnia, ustanawiając lokalny rekord dla tego miesiąca.

Czerwone alerty w Wielkiej Brytanii i Holandii. Upały nie odpuszczają w zachodniej Europie

Wielka Brytania również musiała zmierzyć się ze skwarem, notując przez trzy dni z rzędu nowe czerwcowe rekordy. Na południu Anglii 25 czerwca temperatura osiągnęła 36,4 stopnia Celsjusza. Służby meteorologiczne po raz pierwszy zmuszone były ogłosić czerwone alerty przed upałem przez trzy kolejne doby.

Zjawisko nie ominęło Holandii, gdzie liczne stacje pomiarowe zarejestrowały niespotykane wcześniej czerwcowe wyniki. Królewski Instytut Meteorologiczny (KNMI) zdecydował się na ogłoszenie bezprecedensowego, czerwonego ostrzeżenia obejmującego aż osiem prowincji tego kraju.

Szwajcarzy także zmagali się z wyjątkowo gorącym czerwcowym dniem. Mieszkańcy Bazylei doświadczyli najwyższej temperatury w historii pomiarów dla tego miesiąca, kiedy to słupki rtęci powędrowały do poziomu 38 stopni Celsjusza.

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