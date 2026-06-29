Padają rekordy gorąca w Europie. Ekstremalna fala upałów

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Historyczne upały w czerwcu. Światowa Organizacja Meteorologiczna informuje o rekordach temperatury w wielu państwach

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Potężna fala gorąca przetacza się przez Europę, przynosząc niespotykane wcześniej w tej części świata temperatury. Rekordowe wskazania dla czerwca zarejestrowano w Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii i we Francji. Lokalne stacje pomiarowe pokazywały wartości znacznie przekraczające 40 stopni Celsjusza. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) potwierdziła, że w ostatnich dniach w części europejskich państw padły historyczne rekordy czerwcowych temperatur.

Heatwave Grips France and Europe!Europe is facing an intense heatwave, with temperatures reaching close to 35-40°C in several countries. France has reported over 1,000 heat-related deaths, with older adults among the most affected.Due to legal complications and surging… pic.twitter.com/wYpYEE7jnv— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 29, 2026

Prawie 44 stopnie w Pulluau. Francja i Hiszpania z ekstremalnymi wynikami pomiarów w czerwcu

🥵 Europe is facing the most hellish heatwave ever recordedAccording to Reuters, citing scientists, the current heatwave is the most extreme in Europe’s recorded history.EU countries have put health services on high alert. In France, at least 55 heat-related deaths have been… https://t.co/Y9eeCBLMxC pic.twitter.com/2N7dl1oAVw— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Francuskie stacje pogodowe odnotowały 24 czerwca najwyższą czerwcową średnią temperaturę dobową, wynoszącą 30 stopni Celsjusza w skali całego kraju. Jest to wynik przewyższający słynne ekstremalne fale ciepła znane z sierpnia 2003 i lipca 2019 roku. W miasteczku Pulluau na zachodzie Francji było 43,8 stopnia, a nocna średnia minimalna zatrzymała się na poziomie 22 stopni, co także stanowi nowy rekord.

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Z podobnymi anomaliami zmaga się Hiszpania, gdzie obecny czerwiec jest najcieplejszym w całej historii gromadzenia danych. Historyczne wartości padły tam 23 oraz 24 czerwca. Mieszkańcy wielu regionów musieli radzić sobie z upałem przekraczającym 40 stopni Celsjusza. W Bilbao termometry pokazały 42,7 stopnia, ustanawiając lokalny rekord dla tego miesiąca.

Czerwone alerty w Wielkiej Brytanii i Holandii. Upały nie odpuszczają w zachodniej Europie

Wielka Brytania również musiała zmierzyć się ze skwarem, notując przez trzy dni z rzędu nowe czerwcowe rekordy. Na południu Anglii 25 czerwca temperatura osiągnęła 36,4 stopnia Celsjusza. Służby meteorologiczne po raz pierwszy zmuszone były ogłosić czerwone alerty przed upałem przez trzy kolejne doby.

Zjawisko nie ominęło Holandii, gdzie liczne stacje pomiarowe zarejestrowały niespotykane wcześniej czerwcowe wyniki. Królewski Instytut Meteorologiczny (KNMI) zdecydował się na ogłoszenie bezprecedensowego, czerwonego ostrzeżenia obejmującego aż osiem prowincji tego kraju.

Szwajcarzy także zmagali się z wyjątkowo gorącym czerwcowym dniem. Mieszkańcy Bazylei doświadczyli najwyższej temperatury w historii pomiarów dla tego miesiąca, kiedy to słupki rtęci powędrowały do poziomu 38 stopni Celsjusza.