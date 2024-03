Droga Krzyżowa bez papieża Franciszka. Wiemy, co się stało. Są powody do niepokoju?

Holandia. Uzbrojony mężczyzna przetrzymuje zakładników

Kilka osób zostało wziętych jako zakładnicy, po tym jak uzbrojony mężczyzna wtargnął do baru Petticoat w miejscowości Ede w Holandii - informuje PAP, powołując się na tamtejsze media. Według doniesień "De Telegraaf" napastnik wszedł do lokalu w sobotę, 30 marca, we wczesnych godzinach porannych, nosząc przy sobie broń i ładunki wybuchowe. Jak dodaje policja, nic nie wskazuje, by tłem ataku był terroryzm.

Służby ewakuowały już mieszkańców 150 domów znajdujących się w zagrożonej strefie, czyli w centrum Ede. Mundurowi apelują do ludzi, by nie zbliżali się do terenu objętego działaniami policji.

