Przerażające zdjęcia

Horror na kolei! Pociąg wjechał w sprzęt budowlany i się wykoleił. Bilans ofiar zatrważa

Katastrofa kolejowa w Holandii. Do koszmarnego wypadku doszło tam w nocy z poniedziałku na wtorek około godziny 03:45 w pobliżu Voorschoten (miejscowość między Hagą i Amsterdamem). Jak podała agencja Reutera, za holenderskimi służbami ratunkowymi, przyczyną zdarzenia było uderzenie pociągu w pozostawiony na torach sprzęt budowlany. W wyniku zderzenie doszło do wykolejenia się jednego z wagonów (w innym wybuchł pożar)! Wiadomo już, że co najmniej jedna osoba straciła w tym wypadku życie, a rannych jest około 30 innych pasażerów (niektórzy z nich ciężko).