Horror na przejeździe kolejowym. Ojciec z 8-letnią córką nie mieli szans tego przeżyć

Jak informuje polsatnews.pl, do tragedii doszło w środę około godz. 14:30. To wówczas na przejeździe kolejowym w ukraińskiej wsi Arłamowska Wola (w powiecie jaworowskim, należącym do obwodu lwowskiego, około 20 km od granicy z Polską) doszło do tragedii. 37-letni kierujący osobówką marki Volkswagen Caddy, który podróżował z 8-letnią córeczką, z nieznanych na obecną chwilę przyczyn, wjechał w pewnym momencie na tory wprost przed jadący pociąg osobowy relacji Zaporoże – Przemyśl.

Wszystko trwało zaledwie kilka sekund — podają ukraińskie media, cytując świadków tragicznego zdarzenia.

W wyniku zderzenia samochód został niemal całkowicie zniszczony. Niestety, mimo szybko udzielonej pomocy, poszkodowanych nie udało się uratować. Obrażenia, jakich doznał mężczyzna, jak i dziewczynka, okazały się śmiertelne.

Nie wiadomo, czy przejazd jest wyposażony w rogatki bądź sygnalizację. Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalają śledczy.

Koszmarny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje ojciec i jego 8-letnia córka

