Koszmar 39-letniej kobiety skończył się w czwartek, 9 lutego. To właśnie wtedy do domu w Espírito Santo w Brazylii, w którym mieszkali jej rodzice, weszły służby. W to, co zastali tam funkcjonariusze, trudno uwierzyć. Jak opisuje "Daily Mail", powołując się na informacje policji, Rosinalva da Silva została znaleziona w ciemnej, okratowanej celi, stworzonej w jednym z pomieszczeń. Ręce i nogi miała skute łańcuchami.

39-latka spędziła 20 lat skuta łańcuchami

"Nagranie z akcji ratunkowej pokazało policjantów wchodzących na teren posiadłości i przechodzących przez metalowe drzwi celi – gdzie zlokalizowali kobietę w pokoju, w którym jedyne światło wpadało przez niewielkie okno. Da Silva została następnie wyprowadzona z domu, trzymając łańcuch, który powstrzymywał ją przed ucieczką przez 20 lat" - podaje serwis. Uratowana kobieta była skrajnie odwodniona i niedożywiona. Trafiła do szpitala.

Horror w Brazylii. Przez 20 lat więziła swoją córkę

Matka 39-latki, która zgotowała jej to piekło, w chwili nalotu policji była pijana. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uwięziła córkę dwie dekady temu po tym, jak straciła dwoje innych dzieci. Od tamtej pory podobno cierpiała na chorobę psychiczną. Ona oraz jej mąż trafili do aresztu. Policja kontynuuje śledztwo w tej sprawie.

