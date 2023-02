i Autor: Telegram Najemnik Wagnerowców

Wagnerowcy zatłukli "swojego" młotem kowalskim. Brutalną egzekucję wrzucili do sieci

W mediach społecznościowych pojawiło się koszmarne nagranie mordu, jakiego na swoim byłym żołnierzu dokonali najemnicy z grupy Wagnera. Widać na nim mężczyznę, który z głową przytwierdzoną folią do kilku cegieł, przyznaje się do dezercji. Po chwili w jego głowę uderza młot kowalski. To już drugi dezerter, jakiego zamordowano w ten sposób. W październiku grupa pokazała egzekucję niejakiego Jewgienija Nużyna.