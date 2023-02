i Autor: AP Berlusconi

Co on ma w głowie?

"Trzeba zmusić Ukrainę, by się poddała, wojna to wina Zełenskiego". Szokujące słowa europejskiego polityka!

Podczas gdy już niemal od roku wojska Putina prowadzą krwawą wojnę w Ukrainie, mordując, gwałcąc i demolując, Silvio Berlusconi, lider włoskiej partii Forza Italia, stwierdził niedawno, że wojny by nie było, gdyby... nie Wołodymyr Zełenski. "Oceniam bardzo, bardzo negatywnie zachowanie tego pana" - powiedział i zaapelował do USA, by zmusiły Zełenskiego do kapitulacji.