Horror! W ścianie mieszkania zamurowane zwłoki kobiety. Szukali jej prawie 10 lat

Blisko dekadę policja we Włoszech i Hiszpanii poszukiwała zaginionej obywatelki Włoch, Sibory Gagani. Kobieta zniknęła bez śladu w 2014 roku, miała wówczas 22 lata. Włoszka zaginęła krótko po tym, jak wraz z ówczesnym chłopakiem, niejakim Marco R., przeprowadziła się do hiszpańskiej Malagi. Teraz, niemal po 10 latach, zagadka jej zniknięcia się wyjaśniła. Jak podają włoskie i hiszpańskie media, w ostatnich dniach do mieszkania położonego Torremolinos, a należącego do Marco R., wkroczyła policja.

Hiszpania. Zwłoki wciśnięte między dwie ściany

Funkcjonariusze weszli do lokalu w związku z dochodzeniem dotyczącym zaginięcia innej kobiety, także związanej z 45-letnim w tej chwili mężczyzną. Śledczy szukali 28-letniej Pauli, jednak najprawdopodobniej natknęli się na zwłoki Sibory. Najprawdopodobniej, ponieważ na wyniki testów DNA jeszcze czekają, jednak Marco przyznał się do zabicia zarówno poszukiwanej Pauli, jak i Gagani. Zwłoki Włoszki były zawinięte i wepchnięte do drewnianego pudełka i wciśnięte między dwie ściany mieszkania. Miejsce zostało zamurowane.

Horror w Hiszpanii. "Próbował rozpuścić ciało w kwasie"

"Podczas zeznań R. ujawnił makabryczne szczegóły morderstwa, mówiąc, że zabił Siborę podczas kłótni, próbował ją rozpuścić w kwasie, a następnie wepchnął zwłoki do pudła, które trzymał w pustej przestrzeni między ścianami w swoim mieszkaniu przez prawie dekadę" - podaje "Insider". Wszystkim dookoła mówił, że Sibora pewnego dnia go opuściła - zostawiła w mieszkaniu cały swój dobytek i odeszła.

Sibora Gagani: Polizia spagnola ha trovato il corpo di una donna murato in un appartamento a Torremolinos. Potrebbe essere della giovane donna di #Nettuno, scomparsa dalla stessa città nel 2014. “La verità sta venendo fuori", la mamma a #chilhavisto.→ https://t.co/kcW8PlEH0v pic.twitter.com/XY0EbgTFp4— Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 7, 2023

Sonda Jaka kara powinna być za morderstwo? Dożywocie 25 lat więzienia Kara śmierci