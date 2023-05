Horror w słynnym zoo. 5-metrowy krokodyl rzucił się na opiekunkę. "Bardzo dużo krwi"

Król Karol III narzeka w karecie! Wiadomo, co szepnął do Camilli

Jak on mógł?

Szok! Papież nakrzyczał na wierną. Poprosiła go o jedną rzecz. "Straciłem cierpliwość"

To straszne, co czeka króla Karola III! "Fatalna data, znamię, bomba". Mowa o antychryście!

Crocosaurus Cove, mimo że wywołuje sporo kontrowersji, jest jedną z największych atrakcji turystycznych Australii. Odwiedzają je tłumy, a najchętniej rodziny z dziećmi. Jaki jest zamysł tego ogrodu zoologicznego? Jego twórcy wolą mówić o nim jako o parku rozrywki. Chodzi o to, by "zwykli śmiertelnicy" mogli oko w oko spotkać się z największymi i wyjątkowo niebezpiecznymi gadami. Można z nimi pływać, karmić je, oglądać z bardzo bliska. Jedną z największych atrakcji parku jest tzw. klatka śmierci. Odwiedzający wchodzi do specjalnej tuby i jest zanurzany w wodzie, a wokół niego, oddzielone tylko cienką warstwą plastiku, pływają ogromne krokodyle. Sesja trwa 15 minut.

Australia. Ogromny krokodyl zaatakował w parku rozrywki

Niestety, jak donoszą lokalne media, ostatnio w Crocosaurus Cove doszło do potwornego wypadku. 34-letnia kobieta, jedna z opiekunek zwierząt, została zaatakowana przez 5-metrowego krokodyla o imieniu Leo. Według doniesień "Mirror", kobieta próbowała wrzucić do klatki zwierzęcia jakąś roślinę, gdy Leo nagle chwycił jej ramię i zacisnął na nim szczęki. 34-latka straciła bardzo dużo krwi i z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.

Wypadek w parku rozrywki. "Bez komentarza"

Źródło, na które powołuje się serwis twierdzi, że omal nie straciła całej ręki. Park w ogóle nie komentuje sprawy. Władze regionu z kolei nie zdradzają żadnych szczegółów zdarzenia, ze względu na prywatność kobiety. Zaznaczają jednak, że już rozpoczęło się dochodzenie w tej sprawie.

Sonda Lubisz odwiedzać ZOO? Tak Nie