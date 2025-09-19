Incydent nad Bałtykiem! Rosyjskie myśliwce w estońskiej przestrzeni powietrznej

3 rosyjskie MiG-31 bez zezwolenia weszły w estońską przestrzeń powietrzną nad rejonem Vaindloo i pozostawały w niej ok. 12 minut. Reuters+1

Brak planu lotu, wyłączone transpondery i brak łączności z estońską służbą ruchu lotniczego.

Tallinn złożył notę protestacyjną i wezwał rosyjskiego chargé d’affaires; szef MSZ Margus Tsahkna nazwał incydent „bezprecedensowo zuchwałym”.

Estońskie władze wskazują, że to kolejne naruszenie w 2025 r. (wcześniej m.in. w pobliżu Vaindloo).

Zdarzenie nastąpiło kilka dni po naruszeniach polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony i operacji reagowania NATO.

Co się stało?

Źródła w NATO i instytucjach UE potwierdziły, że w piątek trzy MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną nad akwenem w pobliżu wyspy Vaindloo. Według władz w Tallinnie przebywały w niej łącznie około 12 minut.

Karol Nawrocki z małżonką odwiedzą USA. Przygotowania ruszyły pełną parą

Parametry lotu i naruszenia procedur

Estońskie służby podkreślają, że samoloty nie złożyły planu lotu, miały wyłączone transpondery (brak identyfikacji wtórnej) i nie utrzymywały łączności z kontrolą ruchu lotniczego w momencie naruszenia. Takie zachowanie jest sprzeczne z normami bezpieczeństwa lotniczego i praktyką ICAO.

Reakcja dyplomatyczna Estonii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii wezwało chargé d’affaires Federacji Rosyjskiej, przekazując oficjalny protest. Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna określił piątkowe wtargnięcie jako „bezprecedensowo zuchwałe” oraz wezwał do wzmocnienia presji politycznej i gospodarczej na Rosję.

Tło: kolejne naruszenia w 2025 r.

Tallinn informował już w tym roku o innych przypadkach wtargnięć rosyjskich statków powietrznych (m.in. w rejonie Vaindloo z udziałem śmigłowca Mi-8, a wcześniej samolotów bojowych i transportowych). Dzisiejszy incydent wpisuje się w ciąg naruszeń odnotowywanych na wschodniej flance NATO.

Szerszy kontekst: napięcia na wschodniej flance NATO

Do zdarzenia doszło wkrótce po nocnych incydentach z 9/10 września, kiedy to rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną, co uruchomiło procedury NATO i działania „Eastern Sentry”. W tej sprawie stanowisko wydały zarówno NATO, jak i Unia Europejska.

Co dalej?

Sprawa zostanie formalnie udokumentowana i przekazana sojusznikom. NATO monitoruje sytuację na wschodniej flance i utrzymuje podwyższoną gotowość komponentów powietrznych w regionie Bałtyku i nad Polską.

Reakcja Unii Europejskiej

Na incydent zareagowała także szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która nazwała naruszenie „wyjątkowo niebezpieczną prowokacją”. Jak podkreśliła, to już trzecie tego typu naruszenie przestrzeni powietrznej UE w ciągu kilku dni, po wcześniejszych wtargnięciach dronów nad Polskę i Rumunię.

– Putin wystawia na próbę determinację Zachodu. Nie wolno nam okazać słabości – zaznaczyła Kallas, dodając, że UE pozostaje w pełni solidarna z Estonią i będzie wspierać państwa członkowskie w umacnianiu ich obronności przy wykorzystaniu europejskich zasobów.

Poniżej galeria zdjęć: Rosyjskie okręty nuklearne ucierpiały podczas strzęsienia ziemi?

Pod Włodawą rosyjski dron spadł na dom Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.