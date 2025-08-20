Influencerka kręciła film na Instagrama. Nagle uderzyło w nią auto!

Auto wjechało w restaurację w Houston. Influencerka i jej partner wśród rannych

To wstrząsające nagranie z Houston obiegło media społecznościowe! W ostatnią sobotę, 16 sierpnia około godziny 16:40 w restauracji CuVee’s Culinary Creations w zachodnim Houston siedziała para znanych w Stanach Zjednoczonych tak zwanych food influencerów. Tacy ludzie chodzą po restauracjach, zamawiają dania i pokazują swoim obserwatorom, jak je jedzą i opowiadają o tym, czy im one smakują. Tak robili też Nina Santiago znana z kanału „Nina Unrated” na YouTube, gdzie obserwuje ją blisko 400 tys. osób oraz jej partner Patrick Blackwood. Kręcili właśnie film na YouTube, Instagrama i TikToka, pokazując swój obiad i recenzując go. Ale zamiast rozrywkowej relacji z restauracji, przerażeni widzowie zobaczyli scenę wypadku!

To doświadczenie pokazało mi, co jest naprawdę ważne. Trzeba żyć tu i teraz"

Na nagraniu, które nadal jest w mediach społecznościowych widać, jak samochód przebija szklaną ścianę restauracji tuż obok pary influencerów, przewraca stół z jedzeniem, a przerażeni Nina i Patrick padają na ziemię wśród potłuczonego szkła. Co było dalej? Relację z pobytu w szpitalu znajdziemy na Instagramie Niny. Influencerka odniosła rany cięte twarzy i ramion, ale żyje, podobnie jak jej chłopak, który wyszedł z wypadku niemal bez szwanku. "Jestem wdzięczna za to, że żyję. To mógł być nasz ostatnie wspólny posiłek. To doświadczenie pokazało mi, co jest naprawdę ważne. Nie ma sensu trzymać w sobie złości czy urazów. Trzeba żyć tu i teraz" - powiedziałą influencerka do swoich obserwatorów po wypadku w restauracji. A co spowodowało wypadek? Jak podaje "New York Post", kobieta kierująca SUV-em zdjęła nogę z hamulca, myśląc, że pojazd jest już zgaszony, ale wtedyauto gwałtownie podskoczyło, rozbijając szybę i uderzając w stolik influencerów.

Food influencers survive SUV crash mid-meal: 'This could’ve been our last!'Nina Santiago and Patrick Blackwood were filming a food tasting video when an SUV crashed through the restaurant’s window, striking their table and sending shattered glass flying. pic.twitter.com/NLfKX0c7C2— Vehicle Trackers (@VehicleTracker8) August 19, 2025

