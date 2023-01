Influencerzy mogą się od niego uczyć. Niedźwiedź zrobił sobie 400 selfie!

Fotopułapki umieszczane są na dzikich terenach, by obserwować życie wolno żyjących zwierząt. Dziewięć takich ukrytych kamer zamontowano na terenie parku City of Boulder Open Space & Mountain Parks w amerykańskim stanie Kolorado. Gdy pracownicy sprawdzali zawartość kart pamięci, okazało się, że jedna z kamer posłużyła niedźwiedziowi czarnemu jako narzędzie do "sesji zdjęciowej". Zwierzę pojawiało się przed kamerą o różnych porach dnia i akurat w momencie, gdy wykonywała zdjęcia. W efekcie 400 z ponad 500 wykonanych przez fotopułapkę fotografii przedstawiało "fotogenicznego" misia.

Pracownicy parku pochwalili się efektem "sesji" na Twitterze.

"Niedawno niedźwiedź odkrył fotopułapkę, której używamy do monitorowania dzikiej przyrody na otwartej przestrzeni Boulder. Spośród 580 zdjęć około 400 to selfie z niedźwiedziem" - czytamy we wpisie, do którego dołączono kilka zdjęć.

Niedźwiedzie selfie stało się prawdziwym hitem Internetu. Tweet został wyświetlony kilkaset tysięcy razy i polubiony przez tysiące użytkowników serwisu. Internauci okrzyknęli misia "królem selfie". O "fotogenicznym" niedźwiedziu pisały również największe światowe media.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023

