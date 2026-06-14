Donald Trump czeka na krok Iranu. Trwają zaawansowane rozmowy

Jak przekazała w niedzielę irańska agencja prasowa Fars, władze w Teheranie nadal prowadzą wewnętrzne konsultacje dotyczące ostatecznej decyzji w sprawie amerykańskiej propozycji ramowego układu. Głównym celem trwających obecnie dyskusji dyplomatycznych jest wypracowanie szczegółowych warunków całkowitego zakończenia działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Z tego powodu w irańskiej stolicy wylądował specjalny wysłannik z Kataru, ponieważ to właśnie to państwo wspólnie z Pakistanem pomaga w komunikacji między Teheranem a Waszyngtonem. Państwowa agencja informacyjna Irna donosi, że katarski doradca ministra spraw zagranicznych przyjechał przeanalizować bieżącą sytuację oraz zaplanować kolejne etapy procesu pokojowego, który w założeniu ma przynieść ostateczne zawieszenie broni.

Dzień wcześniej, w sobotę 13 czerwca, amerykański przywódca Donald Trump wspólnie z pakistańskim negocjatorem ogłosili, że historyczny dokument kończący wieloletni spór może zostać podpisany już w niedzielę, 14 czerwca. Teheran postanowił jednak ostudzić ten optymizm i do tej pory nie odniósł się oficjalnie do wskazanej przez Amerykanów daty.

Irańscy dyplomaci ostrożnie o porozumieniu z administracją USA

Przedstawiciele irańskiej dyplomacji głośno zapewniają, że zawarcie ostatecznego kompromisu jest bardzo prawdopodobne w niedalekiej przyszłości, ale jednocześnie studzą emocje i zaznaczają brak konieczności natychmiastowego składania podpisów pod dokumentami. Dokładne zapisy traktatu pokojowego oraz konkretny moment jego ratyfikacji wciąż wymagają pogłębionych negocjacji obu zaangażowanych stron.

Obecna ofensywa dyplomatyczna, realizowana przy aktywnym wsparciu przedstawicieli Kataru oraz Pakistanu, stanowi kolejną poważną próbę zażegnania wyniszczającego sporu. Te wysiłki mają docelowo obniżyć poziom napięcia w tym newralgicznym regionie świata, który od wielu miesięcy boryka się z dramatycznym brakiem stabilności i poczucia bezpieczeństwa.

Wykaz sprzętu zniszczonego podczas operacji. Zestawienie strat poniesionych przez amerykańskie siły powietrzne na terytorium Iranu: