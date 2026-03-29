Iran szykuje odpowiedź dla Trumpa. "Spalimy ich"

Przewodniczący parlamentu Iranu powiedział, że Iran czeka na amerykańskie siły lądowe, aby je „podpalić”

„Nasi ludzie czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ląd, aby ich podpalić i raz na zawsze ukarać ich regionalnych sojuszników. Wróg publicznie wysyła sygnały o negocjacjach i dialogu, jednocześnie potajemnie planując atak lądowy”. Tak skomentował domniemane amerykańskie plany lądowej operacji w Iranie przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf, cytowany w niedzielę przez agencję IRNA. Z kolei irańska agencja Mehr przekazała oświadczenie rzecznika Kwatery Głównej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generała Ebrahima Zolfaghariego: „Wojownicy islamu od dawna czekają na wydarzenia, które dowiodą, że agresja i okupacja nie doprowadzą do niczego poza upokarzającą niewolą, rozczłonkowaniem i zniknięciem agresorów, a amerykańscy dowódcy i żołnierze staną się łatwym łupem dla rekinów z Zatoki Perskiej.

Trump zdecyduje się na operację lądową w Iranie? Nieoficjalne doniesienia

Szykowanie przez Donalda Trumpa operacji lądowej w Iranie nie jest jeszcze stuprocentowo pewne, ale spekulacje na ten temat mocno narastają. Centralne Dowództwo USA poinformowało wczoraj, że okręt desantowy USS Tripoli dotarł na Bliski Wschód i że gotowe są też „samoloty transportowe i myśliwskie, a także środki desantowe i taktyczne”. Według „The Washington Post” w Pentagonie trwają zaawansowane narady dotyczące możliwej ograniczonej operacji militarnej przeciwko Iranowi. Rozważane są dwa główne warianty. Pierwszy zakłada zajęcie wyspy Chark, gdzie znajduje się kluczowy terminal eksportowy ropy – uderzenie w ten punkt poważnie osłabiłoby irańską gospodarkę. Drugi scenariusz dotyczy działań w rejonie cieśniny Ormuz, strategicznego szlaku dla globalnego transportu surowców. Celem byłoby zneutralizowanie zagrożeń dla żeglugi i przejęcie wzbogaconego uranu - choć wydaje się to z wielu względów średnio wykonalne. W operacji miałyby uczestniczyć zarówno siły specjalne, jak i piechota morska.

🇮🇷🇺🇸 Iran claims 500+US troops killed or wounded by Iranian strikes on 'hideouts' in region“Trump must understand region will become GRAVEYARD for American soldiers” pic.twitter.com/RH8wA9Djgv— The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 28, 2026

