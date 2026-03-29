Iran szykuje odpowiedź dla Trumpa. "Spalimy ich"

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-03-29 15:12

Wiele wskazuje na to, że Donald Trump przygotowuje się na operację lądową w Iranie, nie słuchając żadnych ostrzeżeń i nie wyciągając wniosków z historii podobnych operacji USA w regionie. A Iran nadal nie zamierza odpuszczać i się poddawać. Wręcz przeciwnie - przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf ogłosił, że irańskie siły tylko czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy. Powiedział, co Irańczycy zamierzają z nimi zrobić.

Autor: Shutterstock Wojna na Bliskim Wschodzie. Konflikt Izrael - Iran

„Nasi ludzie czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ląd, aby ich podpalić i raz na zawsze ukarać ich regionalnych sojuszników. Wróg publicznie wysyła sygnały o negocjacjach i dialogu, jednocześnie potajemnie planując atak lądowy”. Tak skomentował domniemane amerykańskie plany lądowej operacji w Iranie przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf, cytowany w niedzielę przez agencję IRNA. Z kolei irańska agencja Mehr przekazała  oświadczenie rzecznika Kwatery Głównej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generała Ebrahima Zolfaghariego: „Wojownicy islamu od dawna czekają na wydarzenia, które dowiodą, że agresja i okupacja nie doprowadzą do niczego poza upokarzającą niewolą, rozczłonkowaniem i zniknięciem agresorów, a amerykańscy dowódcy i żołnierze staną się łatwym łupem dla rekinów z Zatoki Perskiej.

Trump zdecyduje się na operację lądową w Iranie? Nieoficjalne doniesienia

Szykowanie przez Donalda Trumpa operacji lądowej w Iranie nie jest jeszcze stuprocentowo pewne, ale spekulacje na ten temat mocno narastają. Centralne Dowództwo USA poinformowało wczoraj, że okręt desantowy USS Tripoli dotarł na Bliski Wschód i że gotowe są też „samoloty transportowe i myśliwskie, a także środki desantowe i taktyczne”. Według „The Washington Post” w Pentagonie trwają zaawansowane narady dotyczące możliwej ograniczonej operacji militarnej przeciwko Iranowi. Rozważane są dwa główne warianty. Pierwszy zakłada zajęcie wyspy Chark, gdzie znajduje się kluczowy terminal eksportowy ropy – uderzenie w ten punkt poważnie osłabiłoby irańską gospodarkę. Drugi scenariusz dotyczy działań w rejonie cieśniny Ormuz, strategicznego szlaku dla globalnego transportu surowców. Celem byłoby zneutralizowanie zagrożeń dla żeglugi i przejęcie wzbogaconego uranu - choć wydaje się to z wielu względów średnio wykonalne. W operacji miałyby uczestniczyć zarówno siły specjalne, jak i piechota morska.

Sonda
Czyją trzymasz stronę?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie masz szans na nic powyżej 7/10!
Pytanie 1 z 10
Na podstawie jego powieści Kubrick nakręcił swoją "2001: Odyseja kosmiczna". Mowa o legendzie SF, czyli...
REAKCJA RZĄDU NA CENY PALIWA SPÓŹNIONA? WOJNA W IRANIE UDERZA W POLSKĘ! | WYSOCKA-SCHNEPF, KIM
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLISKI WSCHÓD
IRAN