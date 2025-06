Iran wzywa ONZ! Żąda pilnej interwencji po izraelskich atakach

CO WIADOMO?

Izrael uderza w Iran. To oni zginęli w bombardowaniu. Wysoko postawieni generałowie i naukowcy

Izrael atakuje, Iran żąda interwencji ONZ. Co się dzieje na Bliskim Wschodzie?

Irańska misja dyplomatyczna przy ONZ poinformowała CNN o bezprecedensowych atakach Izraela, domagając się natychmiastowej reakcji ze strony światowej organizacji. Sytuacja jest napięta, a eskalacja konfliktu wydaje się być coraz bardziej realna.

Izraelskie ataki, które rozpoczęły się nad ranem, miały na celu m.in. kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz oraz obiekt w Parczin, gdzie, według ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową. Irańskie media i urzędnicy potwierdzają, że operacja była wymierzona w te strategiczne lokalizacje.

Bądź na bieżąco: Atak Izraela na Iran. Czy grozi nam wielka wojna? RELACJA NA ŻYWO

Strona irańska zapowiedziała odwet, co dodatkowo podsyca atmosferę grozy. Świat z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń, obawiając się, że Bliski Wschód może pogrążyć się w kolejnym, krwawym konflikcie. Czytaj dalej.

Netanjahu alarmuje: Iran ma dziewięć bomb atomowych w zasięgu ręki?!

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w dramatycznym orędziu do narodu oskarżył Iran o prowadzenie prac nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych. Według Netanjahu, Iran posiada wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować aż dziewięć bomb atomowych!

„Stanowi to zagrożenie dla istnienia państwa izraelskiego” – grzmiał Netanjahu, podkreślając, że Izrael nie może pozwolić na to, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej.

Irańskie drony przechwytywane przez Izrael. Wojna wisi w powietrzu

Siły zbrojne Izraela poinformowały, że zaczęły przechwytywać irańskie drony poza przestrzenią powietrzną Izraela. To kolejny element napiętej sytuacji, która może doprowadzić do wybuchu otwartego konfliktu.