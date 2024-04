Izrael wziął odwet na Iranie! Wybuchy nad ranem. Będzie wielka wojna?

Izrael zaatakował cel wojskowy w Iranie. Wybuchy także w Iraku i Syrii. Iran groził "maksymalną" odpowiedzią w razie odpowiedzi na swój atak dronów i rakiet sprzed tygodnia

Wielka wojna na Bliskim Wschodzie właśnie się zaczyna i nie ma już od niej odwrotu? Mimo obaw i ostrzeżeń polityków, a także gróźb Iranu, Izrael zdecydował się zaatakować terytorium Iranu. Dziś o godzinie 3 w nocy czasu lokalnego (5 rano czasu polskiego) w rejonie irańskiego miasta Isfahan słychać było wybuchy. Jak podają m.in. New York Times i CNN, to skutek izraelskiego ataku na cele wojskowe. Jak podaje Daily Mail, kolejnymi celami mogły stać się bazy wojskowe w Iraku i Syrii. Wiadomo, że przed atakiem ministrowie obrony Izraela i USA rozmawiali ze sobą, jednak według źródła CNN nie było mowy o zatwierdzaniu ataku przez Waszyngton, został on tylko poinformowany o planach Izraela. Co na to wszystko Iran? Irańskie media państwowe donoszą, że wszystkie znaczące obiekty na zaatakowanym obszarze są bezpieczne, w tym obiekty nuklearne, o czym informuje redaktor CNN International Nic Robertson. "Ogólne wrażenie, jakie wywołuje irański rząd i inne media w Iranie, jest takie, że jakiekolwiek wydarzenia – choć przedstawiają je raczej niejednoznacznie – nie doprowadziły do znaczącego uszkodzenia żadnych ważnych obiektów w pobliżu Isfahanu" – powiedział Robertson. Według oficjalnej irańskiej agencji informacyjnej Tasnim wybuch w rejonie Isfahan wywołany był "ostrzelaniem przez obronę powietrzną podejrzanego obiektu". Armia Izraela nie komentuje zdarzenia, nie wzięło też oficjalnie odpowiedzialności za nie.

Dlaczego Izrael zaatakował Iran? To odpowiedź na atak 300 dronów i rakiet

W nocy z 13 na 14 kwietnia na Izrael poleciało około 300 dronów i rakiet z Iranu. Była to odpowiedź na bombardowanie ambasady Iranu w Damaszku, stolicy Syrii, w którym zginęło dwóch generałów i pięciu członków irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Skala reakcji Iranu była porażająca, ale dzięki izraelskiej Żelaznej Kopule i wydatnej pomocy USA udało się uniknąć wielkich strat i co najważniejsze, ofiar, choć ranna została jedna 7-letnia dziewczynka. "Macie wygraną, weźcie ją" - powiedział Joe Biden, przynajmniej oficjalnie sugerując Izraelowi, by uznał sprawę za zamkniętą. Także Iran ogłosił, że sprawę za zamkniętą uważa. Ale Izrael 15 kwietnia ogłosił, iż zamierza odpowiedzieć na atak Iranu, bo nie może on "ustalać symetrii". Politycy i komentatorzy ostrzegają, że eskalacja może doprowadzić do co najmniej regionalnej wielkiej wojny na pełną skalę, a może nawet do konfliktu światowego.

Polityk z Iranu dla FT: "Jesteśmy bardziej szaleni, niż zdajecie sobie sprawę, i jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje wojny, jeśli zajdzie taka potrzeba"

Wcześniej minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir-Abdollahian powiedział CNN, że jeśli Izrael podejmie jakiekolwiek dalsze działania militarne przeciwko Iranowi, reakcja Teheranu będzie „natychmiastowa i na maksymalnym poziomie”. „Jesteśmy gotowi użyć broni, której do tej pory nie używaliśmy. Mamy plany na wszystkie scenariusze. W tym względzie będziemy zachowywać się racjonalnie i odważnie. To zbrodnie Izraela w Gazie destabilizują (region). Naszym przesłaniem jest pokój i jednocześnie gotowość" - powiedział przed odwetem Izraela dla irańskiej agencji Mehr polityk Abolfazl Amouei. Są i nieoficjalne groźby. Anonimowo irański polityk powiedział dla "Financial Times": "Uderzenie na Izrael miało charakter odstraszający i sygnalizowało, że Izrael i USA nie mogą już robić tego, co robią. Przesłanie Iranu było jasne: jesteśmy bardziej szaleni, niż zdajecie sobie sprawę, i jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje wojny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ma to służyć jako środek odstraszający i sygnał dla USA i Izraela, że 'już dość'".

Israel attacked an Iranian military base near Isfahan. Iran vowed to respond back 'immediately' and 'at a maximum level.'#isfahan #Israel #Iran #IranIsraelConflict pic.twitter.com/uyStvgjw4e— The UnderLine (@TheUnderLineIN) April 19, 2024

Israel carries out a strike inside Iran, US official tells CNN, in a move that threatens to push the region deeper into conflict. https://t.co/h2BN3BMzAR— CNN Breaking News (@cnnbrk) April 19, 2024

